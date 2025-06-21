Павлу Зиброву – 68: народный артист Украины показал, как его поздравили с днем рождения жена и дочь

Сегодня, 21 июня, народному артисту Украины Павлу Зиброву исполнилось 68 лет. Знаменитость трогательно поздравили с днем рождения его самые близкие люди: жена Марина и дочь Диана, подготовив впечатляющий сюрприз. Они украсили жилье исполнителя воздушными шариками, на которые прикрепили семейные фотографии.

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Соответствующие кадры певец обнародовал на личной странице в Instagram. Кстати, судя по снимкам, в подарок он получил кофемашину.

Возлюбленная и наследница Павла Зиброва создали довольно стильную композицию из воздушных шариков, скомбинировав золотой, белый и черный цвета. На некоторых декорациях можно заметить щемящие надписи, такие как: "С днем рождения, лучший в мире папа и муж", или же "Любим тебя очень сильно". Среди всех украшений выделялся один особый элемент – шарик в форме усов артиста, которые за время творческой карьеры уже стали его неизменным брендом.

В частности, Диана Зиброва решила написать немало приятных слов звездному отцу и в своих соцсетях. Девушка отметила, что знаменитость всегда был для нее примером настоящего мужчины и поблагодарила его за постоянную поддержку.

"Мне очень повезло в жизни с такой прекрасной любящей семьей! У меня есть огромный пример настоящего мужчины, лучшего отца – сильного но одновременно нежного, ответственного, реализованного во всех сферах жизни, который не боится нового, но всегда с уважением относится к прошлому. Который верен своему выбору и взглядам, не изменяет принципам, если любит то навсегда и безусловно, если дружит, то по настоящему. Который уважает себя и своих близких, который прислушивается к своим любимым женщинам и сделает ради нас все на свете!" – написала наследница артиста.

Дочь Павла Зиброва также поделилась несколькими архивными фотографиями с певцом. На кадрах можно увидеть, что в младшем возрасте знаменитость имел значительно короче волосы, а вот его лицо и фирменные усы почти не изменились.

Ранее OBOZ.UA писал, что Павел Зибров рассказал, какую новую профессию осваивает его единственная дочь.

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