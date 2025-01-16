'Я горжусь': Павел Зибров рассказал, какую новую профессию осваивает его единственная дочь

Единственная дочь народного артиста Украины Павла Зиброва, Диана, не только успешно работает пиарщицей своего звездного отца, но и осваивает новую профессию. Девушка увлеклась сферой дубляжа и уже добилась значительных успехов в этом деле.

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Павел Зибров невероятно гордится тем, что его дочь нашла новое призвание в карьере и успешно его реализует. В программе "ЖВЛ" певец рассказал, что девушка уже стала конкурентоспособной.

Она работает не только над озвучиванием фильмов, но и телепрограм, мультиков и документалок. Однако где уже можно услышать голос звездной дочери – артист не рассказал.

"Она работает над собой. Сейчас она вторые курсы заканчивает: и дикторские курсы, и курсы переводчиков дубляжа. Представляете, дубляж? Сейчас она вышла уже на другой, высокий уровень дублирования. Я думаю, что это возможно будет связано с ее профессией. Она дублирует все: документальные фильмы, художественные ленты, телевизионные программы, много работы, и это ей нравится. Я просто смотрю и горжусь! Она артистка!" – рассказал Павел Зибров.

Диана Зиброва училась в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко по специальности международная журналистика. Сейчас она успешно работает над продвижением карьеры своего отца, получая зарплату и процент от сделок, заключаемых по собственной инициативе. Ее усилия обернулись хорошей репутацией и узнаваемостью артиста.

Ранее Диана Зиброва давала интервью OBOZ.UA, где рассказывала, какую зарплату получает у звездного папы, как разрешает с отцом творческие споры, и раскрыла страницы своей личной жизни.

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