Павел Зибров попросил заоблачную сумму за выступление в новогоднюю ночь: для чего он это сделал

Украинский певец Павел Зибров озвучил стоимость своего выступления в новогоднюю ночь – 100 тысяч евро, что эквивалентно почти 5 миллионам гривен. Артист признался, что намеренно установил такую цену, чтобы не работать 31 декабря и провести праздник с семьей.

Об этом певец рассказал в интервью медиа BLIK. По его словам, такая практика для него не нова – в прошлом году он также выставлял максимальный гонорар и остался без выступлений в новогоднюю ночь, чем был вполне доволен.

"Я поставил 100 тысяч евро. Пока что я лидер. И в прошлом году был лидером – на первом месте. Были предложения, но никто не купил. Нормально, продержался две недели первым. Тогда было 100 тысяч долларов, а сейчас 100 тысяч евро", – объяснил свою идею Зибров.

Зибров отметил, что сознательно советует коллегам зарабатывать до Нового года, а сам праздник проводить с семьей. По его словам, для него важно провести это время с близкими, детьми и друзьями, а не на сцене.

В частности, певец отметил, что январь для него обычно является нерабочим месяцем. В этот период он планирует заняться собственным здоровьем и восстановлением после активного концертного года.

В то же время артист признался, что не планирует отдых в Украине. По его словам, публичным людям сложно полноценно расслабиться в пределах страны из-за постоянного внимания – просьбы сфотографироваться, записать видео или просто пообщаться.

"Дело в том, что я не отдыхаю в Украине. Не потому, что здесь плохо. Здесь лучше всего. В Украине нереально отдыхать публичным людям. Уже у меня было такое и на море, и в Карпатах. Каждый день находится кто-то знакомый, а то и незнакомый с призывами: "А давай выпьем! А ты меня уважаешь?" – рассказал Павел Зибров.

OBOZ.UA ранее писал, что именно в Карпатах, в частности в Буковеле, традиционно происходит большинство новогодних выступлений украинских звезд, где гонорары артистов в праздничную ночь существенно возрастают.

