Куда звезды едут выступать на Новый год: названо самое популярное направление для элитных корпоративов в 2025 году

Украинские Карпаты становятся главной локацией для новогодних корпоративов и праздничных выступлений украинских звезд в конце 2025 – начале 2026 года. Это направление оказалось наиболее востребованным среди артистов и заказчиков элитных новогодних мероприятий.

Откровенно о том, где будут работать в новогоднюю ночь, рассказали в комментариях для "Утра в большом городе" телеведущий Анатолий Анатолич и стендапер Лера Мандзюк.

Большие гонорары и карпатский бум

Стендапер Лера Мандзюк подтвердила, что ее уже забронировали для новогоднего выступления 2026 года в Карпатах, отметив, что бронирование состоялось еще за полгода.

На вопрос журналистки о месте выступления, Мандзюк ответила: "Я буду в Буковеле в одном отеле". Однако нам удалось узнать, что это отель "Хвоя".

Относительно гонорара, артистка была лаконичной, но красноречивой: "Очень большие! Такие, чтобы мне хватило на мой виш-лист". На уточняющий вопрос, больше ли это $10 тысяч долларов, она предложила: "А вы закажите меня на корпоратив и узнаете".

Телеведущий Анатолий Анатолич также подтвердил свою работу в новогоднюю ночь именно в Карпатах, в отеле Mountain Residence. Он отметил, что его гонорар является официальным, оформленным через ФЛП, а также включает элементы бартера, поскольку он часто отдыхает с семьей в этом регионе. Ведущий не стал разглашать конкретную сумму, ссылаясь на договор о неразглашении.

Певица KOLA также будет выступать на мероприятии, которое будет вести Анатолий Анатолич. В частности, в программе заявлены иллюзионист Александр Дуб и Gunz Live Band.

Супруги MamaRika и Сергей Середа анонсировали свое выступление в одном из SPA-отелей Буковеля – F&B SPA Resort. Их программа будет включать кавер-бэнд Golden Voice, DJ и неограниченный алкоголь.

Певица TAYANNA станет главной звездой на New Year's Eve'26 в другом гостиничном комплексе Буковеля – Rest & Ski Spa Resort, где обещают Luxury Mountain Glam атмосферу и выступление менталиста Илии Кормана.

Легендарный Иво Бобул будет отмечать Новый год в Яремче в отеле "Медвежья гора". Его выступление дополнит кавер-бэнд VILNI.

Звезды юмора, дуэт "Кумы" (участники "Лиги Смеха"), будут развлекать гостей в ресторане "Осоння Карпаты" в Схидныце.

Ранее OBOZ.UA писал о "золотом" отдыхе в Буковеле. В 2025 году здесь можно арендовать жилье за "космические" деньги – более 200 тысяч гривен за три ночи.

