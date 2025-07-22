20-летняя кузина принцев Уильяма и Гарри умерла при загадочных обстоятельствах: первое заявление полиции и что нашли рядом с телом

В Британии разворачивается новая трагедия, которая коснулась королевской семьи. 20-летнюю Рози Рош, двоюродную сестру принцев Уильяма и Гарри, нашли мертвой еще 14 июля в доме ее семьи в деревне Нортон, недалеко от города Малмсбери, графство Уилтшир, Великобритания.

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Как сообщает The Sun, возле тела девушки обнаружили огнестрельное оружие. Семья не может поверить в случившееся, а следователи уже начали расследование смерти при необычных обстоятельствах.

Погибшую обнаружили ее мать и сестра, когда Рози собиралась на отдых с друзьями. Она готовила вещи, но из комнаты не выходила – именно это вызвало тревогу у близких. Тело 20-летней девушки нашли внутри дома. Неподалеку лежало оружие. Это и стало главной загадкой для следователей.

Полиция графства Уилтшир подтвердила, что при осмотре места происшествия не было обнаружено признаков насилия или следов пребывания посторонних лиц. По словам местного коронера Гранта Дейвиса, правоохранители признали смерть "неподозрительной", впрочем, окончательные выводы планируют обнародовать только 25 октября, когда завершится расследование.

"Никакого участия третьих лиц не было", – добавил он на предварительном слушании в коронерском суде Уилтшира и Суиндона.

Рози Рош была студенткой Даремского университета, где изучала английскую литературу. В некрологе, опубликованном в Yorkshire Post, ее назвали "любимой дочерью Хью и Пиппы, невероятной сестрой Арчи и Агаты, внучкой Дерека и Рэй Лонг". Семья сообщила, что похороны будут частными, а панихида для друзей и широкого круга родственников состоится позже.

Примечательно, что Рози – внучка одного из братьев принцессы Дианы. Это делает ее кузиной принцев Уильяма и Гарри, хотя сама она никогда не принимала активного участия в публичной жизни королевской семьи и оставалась непубличной личностью.

Сейчас семья Рош отказалась от комментариев относительно трагедии. То же самое сделал и представитель принца Уильяма.

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