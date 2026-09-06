"Отвратительная аферистка": миллиардерша Бейонсе оказалась в центре громкого скандала из-за продажи пустой коробки почти за тысячу долларов

Американская певица Бейонсе, которую Forbes в 2025 году официально признал миллиардершей, оказалась в центре громкого скандала из-за нового мерча. По случаю 20-летия выхода альбома B'Day и своего 45-летия поп-звезда выпустила лимитированную коллекцию брендированных вещей, однако в центре внимания оказался один предмет – пустая деревянная коробка за 948,01 доллара (около 42 227 гривен).

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Знаменитость предложила фанатам приобрести в официальном интернет-магазине своего мерча коллекционную Bey Keeper Collector's Box, дизайн которой вдохновлен "красотой традиционных ящиков пчеловодов". Как указано на сайте, коробка предназначена для хранения виниловых пластинок Бейонсе, однако ни один аналоговый звуковой носитель в комплекте не идет.

В описании товара указано, что при покупке покупатель получит бокс, изготовленный вручную из соснового дерева и обработанный маслом с пчелиным воском. Bey Keeper Collector's Box изнутри имеет обивку из темно-зеленого бархата, а также оснащена ремешком из искусственной кожи и золотистой фурнитурой.

Каждая коробка имеет индивидуальную гравировку и эксклюзивную нумерацию от 1 до 500, что делает ее "незаменимым произведением искусства для поклонников Бейонсе". Стоимость одного лимитированного бокса в 948,01 доллара является отсылкой к дате рождения звезды — 4 сентября 1981 года.

Такой нестандартный футляр для хранения виниловых пластинок вызвал настоящий ажиотаж в сети. Аудитория резко раскритиковала "абсурдную" стоимость коробки и обвинила Бейонсе в отвратительной жадности к деньгам:

"Бейонсе – отвратительная, жадная аферистка, а ее фанатам просто промыли мозги".

"Платить 950 долларов за деревянный ящик в 2026 году, когда арендная плата составляет 2 тысячи, – это просто безумие. Жадность здесь слишком очевидна".

"Боже, она так сильно ненавидит своих фанатов".

"Купить пустую коробку за тысячу долларов – это высшая степень деградации".

"Миллионеры – это болезнь нашего мира".

"Никогда не видел никого, кто был бы настолько жаден к деньгам".

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