Сидни Суини обвинили в нацизме из-за рекламы джинсов: почему возник скандал. Фото

Новая рекламная кампания американского бренда джинсовой одежды American Eagle с голливудской актрисой Сидни Суини вызвала громкий общественный резонанс. Кампанию, в которой 27-летняя звезда сериала "Эйфория" играет со словами genes ("гены") и jeans ("джинсы"), пользователи соцсетей обвинили в продвижении евгенистических идей, расизма и даже намеков на нацистскую символику.

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Проморолики кампании, которые сначала воспринимались как остроумные, начали вызывать возмущение после публикации видео, в котором актриса появляется на фоне постера с надписью Sydney Sweeney has great genes (Сидни Суини имеет замечательные "гены"). Затем слово genes перечеркивается и меняется на jeans (джинсы).

В другом ролике она говорит: "Гены передаются от родителей к детям... Мои джинсы – синие (возможный намек на "голубую кровь". – Ред.)". Такой креатив многие увидели как "слепую к контексту" игру со спорными темами, учитывая внешность Свини – блондинки с голубыми глазами – и ее инициалы SS, которые некоторые пользователи назвали "слишком созвучными".

Что именно возмутило критиков

Соцсети взорвались предположениями, что кампания продвигает риторику белого расового превосходства и евгеники – псевдонауки, которая обосновывала расизм и дискриминацию в идеологии нацистов.

Как пишет New York Post, скандал еще больше раздула новость, что актриса в июне 2024 года зарегистрировалась как избиратель Республиканской партии во Флориде, от которой на пост президента США баллотировался Дональд Трамп. Этот факт критики мгновенно использовали как подтверждение своих догадок об идеологическом подтексте кампании.

Комик Билл Махер из шоу Real Time на HBO саркастически высказался по поводу ситуации, встав на защиту звезды: "Еще одна неприятная новость на тему расизма, печальная новость: на этой неделе мы узнали, что Сидни Суини – нацистка. Нет, она не нацистка, но вы видели рекламу... Это очень важная реклама, которую мы сейчас видим".

Он также иронизировал по поводу внешности актрисы и того, как социальные сети создают избыточные смыслы: "Она говорит о том, что имеет голубые глаза, а потом говорит, что имеет классные джинсы, потому что она одета в джинсы! (Отсылка к вышеупомянутой концепции рекламы. – Ред.) Но, по мнению прогрессивных людей, это означает, что она является сторонницей превосходства белой расы".

Что говорит сам бренд

Сначала ни Сидни Суини, ни American Eagle ситуацию не комментировали. Но когда обвинения начали набирать обороты, компания опубликовала заявление.

"Sydney Sweeney Has Great Jeans" всегда была о джинсах. Ее джинсы. Ее история. Мы продолжим отмечать то, как каждый носит джинсы AE с уверенностью, по-своему. Отличные джинсы подходят всем", – говорится в заявлении.

Скандал выходит за пределы интернета

В ситуацию вмешался даже Белый дом: представитель президента Дональда Трампа Стивен Чунг защитил Свини, назвав обвинения примером "буйствующей культуры отмены".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также прокомментировал скандал: "Демократы очевидно сделали вывод, что мы будем нападать на людей как на нацистов за то, что они считают Сидни Суини красивой".

А тем временем акции American Eagle после запуска кампании выросли более чем на 10%.

Ранее OBOZ.UA писал, что поклонники Сидни Суини мгновенно раскупили лимитированное мыло, в составе которого есть вода из ванны актрисы. Всего было создано 5 000 кусков мыла.

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