Композитор Игорь Поклад отпраздновал 83-летие с Ющенко: дочь третьего президента Украины показала, как он поздравил именинника

Композитор Игорь Поклад отметил 10 декабря свое 83 день рождения в компании с третьим президентом Украины Виктором Ющенко. Небольшая праздничная трапеза прошла дома в тесном кругу самых близких людей.

Видео дня

Дочь Виктора Ющенко – Виталина – поделилась в Instagram кадрами того важного для Игоря Поклада дня. Она также сняла видео, на которое попала концовка поздравления, которое звучало из уст третьего президента Украины.

"Чтобы были в том клубе", – сказал Виктор Ющенко. По словам его дочки, этот клуб называется "+100" и, вероятно, речь идет о возрасте.

"Маэстро, дорогой наш Игорь Дмитриевич, лучшие поздравления! Дай вам, Боже, дней счастливых, мира, защиты, надежды! Пусть в вашем доме всегда будет уютно, а сердце согревает тепло и радость. Такой преданный человек своей стране, своей семье, замечательный человек как вы, заслуживает только счастья. Вы наш цветок. Творите, пишите, любите! Много и благих лет вам и всем вокруг вас в мирной, свободной Украине! Любим и обнимаем всей семьей", – поздравила Виталина Ющенко.

Игорь Поклад – заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины. За его плечами наследие более 150 написанных песен, в частности, "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Тиха вода", "Кохана", "Зелен-клен" и т.д. С 1971 по 2012 год композитор также создавал музыку к известным фильмам и мультфильмам, как "Як козаки...", "Конотопська відьма", "Енеїда", "Москаль-чарівник" і "Запорожець за Дунаєм".

Ранее OBOZ.UA писал, что свое 15-летие отпраздновала внучка Виктора Ющенко – Андриана. Дочь общественного деятеля, 44-летняя Виталина Ющенко, искренне поздравила именинницу с днем рождения.

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