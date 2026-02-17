Отборный русский мат вместо 'добро пожаловать': украинец Роднянский вспомнил, как покойная звезда 'Крестного отца' ввел его в ступор

Украинский кинопродюсер Александр Роднянский вспомнил, как познакомился с голливудской кинозвездой "Крестного отца" Робертом Дювалем, который умер 15 февраля в возрасте 95 лет. Приверженность актера к русской культуре была ярко выражена еще в те времена, ведь вместо того, чтобы вежливо поздороваться с незнакомцем, он решил его обругать.

Видео дня

Такое поведение ввело Роднянского и людей поблизости в стопор. Деталями поделился кинопродюсер в Instagram.

Их первая встреча состоялась во время работы над фильмом "Машина Джейн Мэнсфилд" режиссера Билли Боба Торнтона. Роднянский рассказал, что прилетел на съемочную площадку с опозданием на несколько дней и прямо из аэропорта отправился в лес вблизи Атланты, США, где снималась сцена с участием Дюваля и британского актера Джон Герт.

"Смотреть за тем, как работают две кинолегенды, было настоящим наслаждением. Всего несколько дублей самой сложной сцены, Билли Боб Торнтон доволен и говорит, что сцена снята, и Дюваль неожиданно возвращается и решительным шагом направляется... ко мне. Быстро подходит и громко, практически без акцента, произносит: "П...ц, н...й, б...ть!", – вспомнил продюсер.

По словам Роднянского, он был шокирован: "Мою реакцию вы можете себе представить. Коллеги, которые стояли рядом со мной, говорят, что ни до, ни после они не видели на моем лице такого удивления".

Впоследствии выяснилось, что оператор ленты Барри Марковиц пошутил и убедил Дюваля, что эти слова означают "добро пожаловать, рад знакомству" (вероятно, на русском языке, ведь Доваль – американец).

После этого, по словам Роднянского, между ними произошло много разговоров и встреч. Актер любил готовить стейки, увлекался танго и рассказывал, что именно благодаря этому танцу познакомился со своей женой Люсиль.

Как писал OBOZ.UA, Роберт Дюваль в определенной степени был сторонником "русского мира". В свое время он хвастался ролью Сталина в одноименной киноленте и особенно ценил одобрительный отзыв советского писателя Сергея Михалкова – автора гимна СССР. В публичном пространстве он также не высказывался относительно войны России против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!