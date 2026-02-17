"Укрэнерго" объявило о новых отключениях света: каких графиков ждать в среду, 18 февраля
Во всех областях Украины 18 февраля будут действовать почасовые отключения электроэнергии – в течение всех суток. При этом ситуация остается непредсказуемой, а потому графики могут неожиданно меняться.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили:
- Ограничения вводятся не только для населения.
Для промышленности и бизнеса по всей стране будут действовать графики ограничения мощности.
- В периоды подачи электроэнергии ее следует использовать экономно.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе (ссылки в таблице ниже. – Ред.)", – говорится в сообщении.
Отключений света в Украине может стать меньше
В свою очередь, эксперт по энергетике, директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в 2026 году отключения света в Украине могут стать менее жесткими – однако только в периоды потепления. Полностью же от них, по его словам, отказаться не получится – из-за потери около 60% генерации и постоянных российских атак.
Дело в том, подчеркивается, что даже при максимальной работе энергетиков и ПВО система остается уязвимой к регулярным атакам. А потому реальное улучшение ситуации, по его словам, возможно только при условии уменьшения обстрелов и отсутствия новых критических повреждений энергетической инфраструктуры.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, с 1 марта украинцы будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока действует соответствующее решение правительства.
