В возрасте 95 лет умер американский актер Роберт Дюваль – один из ключевых представителей "нового Голливуда" и звезда культовых лент "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня". Сердце лауреата премии "Оскар" остановилось 15 февраля в его доме в Миддлбурге, штат Вирджиния, США.

Несмотря на статус легенды мирового кино, в биографии актера остались малоизвестные и противоречивые страницы: Дюваль открыто гордился ролью Иосифа Сталина в одноименном телефильме HBO и особенно ценил одобрительный отзыв советского писателя Сергея Михалкова. В публичном пространстве он также не высказывался о войне России против Украины, что можно было бы расценивать как приверженность к "русскому миру". OBOZ.UA расскажет подробнее, что об актере известно.

Роль Сталина и "душа диктатора"

Особым творчеством Дюваля стал телефильм "Сталин" 1992 года. Проект HBO частично снимали непосредственно в Кремле – впервые в истории его интерьеры, включая кабинет Ленина, использовали для художественной ленты.

Разрешение на съемки продюсеры получали после длительных переговоров с представителями тогдашней власти, а во время работы над фильмом в то время президент СССР Михаил Горбачев находился в здании этажом ниже.

Для роли Дюваль ежедневно проводил часы в гриме, изучал архивные материалы и документальные фильмы BBC о Сталине. Он признавал, что персонаж сложный и противоречивый, и что полностью понять его невозможно.

"Этого человека трудно понять интеллектуально. Он был сложной личностью, и я не уверен, что когда-нибудь смогу его понять. Надо искать противоречия в его характере, чтобы придать ему дополнительных красок. Я работаю над этим каждый день, и пока все идет хорошо", – говорил актер в комментарии Los Angeles Times.

В то же время актер не скрывал, что гордится финальной сценой ленты. Самой высокой оценкой для него стали слова Сергея Михалкова, который заявил, что актеру удалось передать "душу Сталина".

"Свои старые малобюджетные фильмы считаю самыми успешными. Люблю свою роль Сталина в одноименном телефильме – мне очень нравится, как отыграна финальная сцена. Даже Сергей Михалков, который написал гимн Советского Союза, сказал, что это была "душа Сталина", что я смог ее узнать. И это лучшая рецензия, которую я получал в своей жизни!" – цитировали Дювала в медиа "Коротко про".

Карьера, длившаяся более шести десятилетий

Дюваль начинал с театра и эпизодических ролей, а первый заметный кинодебют состоялся в 1962 году в фильме "Убить пересмешника", где он сыграл Артура "Бу" Редли. Далее были "Настоящее мужество", "Военно-полевой госпиталь", "THX 1138" Джорджа Лукаса.

Настоящий прорыв произошел в 1972 году после роли адвоката Тома Хагена в "Крестном отце" режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Образ сдержанного и рационального советника семьи Корлеоне принес актеру мировое признание и номинацию на "Оскар".

В "Апокалипсисе сегодня" он создал образ подполковника Килгора – персонажа, который вошел в историю кинематографа благодаря фразе: "Я люблю запах напалма по утрам".

В 1983 году Дюваль получил премию "Оскар" за главную роль в фильме "Нежное милосердие", где сам исполнял кантри-песни. Он также был номинирован за работы в "Большом Сантине" и "Апостоле" – ленте, которую сам написал, срежиссировал и в которой сыграл проповедника с непростой судьбой.

В 1990 году актер отказался сниматься в третьей части "Крестного отца" из-за финансового спора с Копполой. Он заявлял, что предложенный гонорар был в несколько раз меньше, чем у Аль Пачино, и называл свое решение "делом принципа".

Осознанное уединение

В поздние годы Дюваль жил в Вирджинии, называя свой дом "последней остановкой перед раем". Он проводил время на ранчо, увлекался лошадьми и признавался, что с возрастом стал отшельником. Актер редко поддерживал тесные контакты с представителями киноиндустрии, за исключением нескольких близких друзей.

Он говорил, что съемки в кино – это лишь часть жизни, тогда как настоящий покой находит вне Голливуда. Даже соглашаясь на роль в "Джеке Ричере" (2012), сделал это в последний момент – после личного звонка Тома Круза.

