Мила Кунис: Украинцы – гордые и смелые люди, которые заслуживают помощи в трудную минуту

14 августа звезде "Черного лебедя" и "Очень плохих мамочек" исполнилось 40 лет

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Голливудская звезда Мила Кунис, несмотря на то что родители вывезли ее из Украины в раннем возрасте, не забывает, откуда она родом. В феврале прошлого года, узнав о начале полномасштабной войны России против Украины, Мила и ее муж, актер Эштон Катчер, решив, что лучшее слово – это дело, сразу начали действовать. По словам актрисы, у нее было такое ощущение, что это она сама и ее семья попали в беду. Кунис и Катчер открыли благотворительный счет, на который удалось собрать 37 миллионов долларов – на гуманитарную помощь и временное жилье для беженцев.

Раннее детство в Украине

В отличие от многих уроженцев Украины, добившихся успеха за границей, Мила помнит свою родину не только по рассказам родителей. Когда ее семья в 1991 году решила оставить Черновцы и эмигрировать в Соединенные Штаты, девочке было восемь лет, поэтому, говоря об Украине, она может опираться и на собственные воспоминания.

Будущая голливудская звезда родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в интеллигентной еврейской семье, поэтому Холокост для нее и ее родственников – не страница в учебнике истории, а часть жизни родных людей, многие из которые не смогли пережить то страшное время. Мила знала о своих корнях, но по совету родителей никогда не афишировала свое происхождение в среде сверстников. Антисемитские настроения в Советском Союзе были сильны даже в школе – актриса до сих пор помнит, как ее подруге нарисовали свастику на спинке стула.

Мать, Эльвира, работала учителем физики в средней школе, отец Марк Борисович занимал должность инженера-механика на заводе "Легмаш". По воспоминаниям самой Милы, ей повезло – ее семья не знала бедности, но когда в начале 90-х профессиональные перспективы ее родителей стали туманными, они решили перебраться в США.

Новая жизнь с бюджетом в 250 долларов

Сумма, которой они в тот момент располагали, составляла 250 долларов – на эти деньги семье предстояло начать новую жизнь. Родителям пришлось отказаться от своих профессий – отец стал таксистом, а мать открыла аптеку, но они пошли на это, чтобы обеспечить будущее своим детям. По словам Милы, она тяжело переживала первые месяцы в новой стране, потому что не понимала американскую культуру и быт, но самое главное, она не понимала людей и языка, на котором они разговаривали. В свои восемь лет девочка ощущала себя глухой и немой, а ведь нужно было поступать в колледж. Миле приходилось усиленно заниматься, зато уже тогда стало понятно, что у нее есть сила воли и характер, без которых трудно добиться успеха.

После нескольких месяцев скитаний Мила, ее родители и старший брат Михаил, который в Америке стал Майклом, поселились в Лос-Анджелесе, что во многом определило судьбу девочки. Миле очень повезло с родителями: в отличие от пап и мам, которые хотят, чтобы их дети получили так называемые серьезные профессии, они не стали отговаривать дочь от актерской карьеры. Напротив, отец, заметив, что Мила проявляет к ней интерес, и услышав по радио о курсах актерского мастерства, записал ее на них. Там девочка познакомилась со своим первым агентом – Сьюзан Кертис, которая взяла на себя судьбу юной актрисы. Свою первую роль Кунис сыграла в девять лет, затем она появилась в нескольких телевизионных рекламных роликах, благодаря которым на нее обратили внимание.

"Мне исполнится 18 в день моего рождения"

Чтобы получить роль в сериале "Шоу 70-х", Миле пришлось слукавить. Продюсеры искали 18-летнюю актрису, а Кунис в то время исполнилось только 14, но она не растерялась, сказав, что ей исполнится 18 в день ее рождения, не уточнив, в каком году он будет – так она попала в проект, который не только сделал ее известной, – она начала получать и другие роли в телевизионных проектах, – но и со временем стал важным в ее личной жизни.

Следующей вершиной, которую – после телевидения – решила покорить Кунис, стало кино. Какие-то работы давались ей легче, какие-то – тяжелее: ради ставшей поворотной в ее карьере роли Лили в фильме "Черный лебедь", в котором она сыграла вместе с Натали Портман, Мила похудела почти на десять килограммов и два месяца занималась в балетном классе. Результат – номинации на "Золотой глобус" и приз Гильдии киноактеров за лучшую женскую роль второго плана. Сегодня Кунис чаще снимается в комедиях ("Забыть Сару Маршалл", "Очень плохие мамочки", "Шпион, который меня кинул"), хотя ей подвластны и другие жанры – например, фэнтези ("Восхождение Юпитер") или сказка ("Оз: великий и ужасный").

Роман бывших детей-звезд

Со звездой блокбастера "Один дома" Маколеем Калкиным Мила познакомилась на съемках фильма "Американский психопат-2". У них было много общего: оба были детьми-звездами, которых не сломал и не испортил ранний успех. Мила и Маколей долго скрывали свои отношения от публики, особенно осторожничал Калкин, который недавно развелся с Рэйчел Майнер и опасался новых отношений, поскольку не был уверен в том, что они сложатся удачно, – по его словам, тогда он решил в личной жизни "быть сдержанным и асексуальным", но устоять перед Милой не смог.

Когда их связь перестала быть тайной, они вынуждены были делиться с прессой подробностями своей личной жизни. "Нам нравится общество друг друга, – говорила в интервью Кунис, – мы вместе читаем, играем в видеоигры, смотрим телевизор и ходим в кино. Вообще, он самый блестящий человек из всех, кого я когда-либо встречала, – умный, много знающий, добрый и милый. А еще Маколей потрясающий повар – он каждый вечер готовит ужин для нас двоих".

Они встречались восемь лет и казались по-настоящему счастливыми, но в 2011 году неожиданно объявили о "мирном расставании". Спустя год один из их общих друзей, Дакст Шепард, рассказал журналистам, что все было гораздо сложнее, чем рассказали прессе. Разрыв Милы и Маколея произошел в то время, когда кинокарьера Кунис пошла в гору, а Калкин принял решение уйти из актерской профессии: возможно, всему виной была банальная зависть одного партнера к успехам другого.

Голливудская сказка

Миле также приписывали роман с партнером по фильму "Друзья с выгодой" Джастином Тимберлейком, но она категорически его отрицала. Впрочем, Кунис называла "абсурдными" и слухи об отношениях с партнером по фильму "Шоу 70-х" Эштоном Катчером, а через год после расставания с Калкиным начала встречаться с ним.

Их отношения называют голливудской сказкой, в которой есть и судьбоносная встреча, и расставание на долгие годы, и счастливое воссоединение. С момента знакомства молодых людей прошло пятнадцать лет, у обоих уже был опыт непростых отношений (Катчер незадолго до этого развелся с Деми Мур), но пройти друг мимо друга они не могли. Оказалось, что на тех съемках они впервые поцеловались, и оба помнили тот волнующий момент. Теперь же, увидев на церемонии вручения премии "Золотой глобус" красивого мужчину со спины, Мила подумала: "Как он хорош!", а когда он обернулся, удивилась: "Да это же Катч!"

Сегодня Миле кажется, что Эштон – тот человек, которого она знала всегда, возможно, поэтому, выстраивая отношения, они никуда не торопились, переходя от повторного первого поцелуя к решению жить вместе (Катчер просто однажды сказал Миле: "Сегодня ты никуда не уйдешь!" – и она осталась у него), от помолвки к свадьбе. 1 октября 2014 года у пары родилась дочь Уайт Изабель, а 30 ноября 2016 года – сын Дмитрий Портвуд.

В июле 2022 года Кунис и Катчер вернулись на съемочную площадку ремейка "Шоу 70-х", что стало для них символичным: именно участие в нем когда-то положило начало как их творческой карьере, так и личным взаимоотношениям. "Мы с Милой подумали, – сказал об их решении Эштон, – что все, что у нас сегодня есть, включая семью и детей, появилось благодаря этому шоу – так почему бы нам не вернуться туда?"