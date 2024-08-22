Звезда 'Дневников вампира' Кэт Грэм трогательно поддержала детей-беженцев из Украины и показала, какой танец с ними выучила. Видео

Известная американская актриса Кэт Грэм встретилась с украинскими детьми, которым пришлось покинуть родные города из-за начала полномасштабной войны, в столице Венгрии – Будапеште. 34-летняя звезда сериала "Дневники вампира" весело провела время с малышами, изучив с ними популярный танец из соцсетей.

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Трогательным видео знаменитость поделилась в своем TikTok. Она отметила, что встреча прошла в рамках одной из программ Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Великолепно провели время с детьми в Ukrainian space в Будапеште, Венгрия! Они научили меня моему первому танцу в TikTok. Спасибо моей семье УВКБ ООН за поддержку, расширение возможностей и внимание к этим невероятным детям и их семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома", – написала актриса в сообщении.

На опубликованной записи видно, что Кэт Грэм пыталась поддержать детей и установить с ними дружеские отношения, несмотря на языковой барьер. Знаменитость искренне хвалила танцевальные способности юных украинцев.

Американская звезда долгое время сотрудничает с представителями межправительственной организации, занимаясь благотворительностью. Раньше актриса больше времени посвящала помощи жителям стран Африки.

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