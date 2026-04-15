От триумфа до забвения: 5 победителей Евровидения, которые исчезли с радаров после победы

Евровидение – одно из самых масштабных событий в международной индустрии музыки, о триумфе на котором мечтают артисты из многих стран. Победа на песенном конкурсе приносит исполнителям узнаваемость и значительно расширяет аудиторию, однако для некоторых обладателей хрустального микрофона добытая слава оказывается очень кратковременной.

Далеко не всем артистам удается удержать внимание аудитории, поэтому со временем их композиции отходят на второй план, а место в индустрии занимают гораздо более яркие исполнители. OBOZ.UA собрал информацию о пяти победителях Евровидения, которые после триумфа исчезли с радаров.

Александр Рыбак

В 2009 году Александр Рыбак представлял в рамках международного песенного конкурса Норвегию с композицией Fairytale. Тогда артисту удалось покорить как профессиональное жюри, так и зрителей, поэтому он возглавил турнирную таблицу с рекордным на тот момент количеством баллов – 387. Победа на музыкальном соревновании принесла скрипачу широкую узнаваемость, а чтобы только увеличивать количество фанатов, до 2021 года он вел социальные сети на двух языках – английском и русском.

Желание не потерять аудиторию определенным образом отразилось и на политической позиции Александра Рыбака. Как в 2014 году, так и в 2022-м он не высказал четкой позиции относительно начала вооруженной агрессии РФ против Украины, зато выдавал клишированные фразы вроде "мир во всем мире" или "нет войне". В то же время артист несколько раз снимался в проектах на телевидении страны-агрессора и выпускал русскоязычные треки.

После триумфа на Евровидении имя Александра Рыбака несколько раз "засветилось" в заголовках медиа. В 2020-м он признался, что в течение 11 лет был зависимым от снотворных и антидепрессантов, из-за чего едва не разрушил свою жизнь. А вот в 2023-м уроженка Молдовы Евгения Скрипник обвинила скрипача в том, что он снял ее в интимном видео, унижал и угрожал опубликовать ролик в интернете. Музыкант со своей стороны отрицал громкие обвинения и назвал девушку психически нездоровой.

Сейчас узнаваемость Александра Рыбака в индустрии музыки заметно угасла. Он причастен к норвежскому Национальному отбору на Евровидение, однако для широкой аудитории канул в небытие.

Сертаб Эренер

Турецкая поп-певица Сертаб Эренер получила желанный хрустальный микрофон Евровидения в 2003 году. Она зажгла на сцене с песней Everyway That I Can, которая мгновенно появилась в плейлистах слушателей не только с ее родины, но и всего мира.

В течение нескольких лет после триумфа на песенном конкурсе Сертаб Эренер занимала передовые позиции в мировой индустрии музыки, но надолго удержать популярность не смогла. Со временем треки артистки перестали "разрывать" международные чарты, а ее имя почти не известно за пределами Турции.

Кончита Вурст

В 2014 году австралийский певец Том Нойвирт, более известный аудитории как Кончита Вурст, произвел настоящий фурор на сцене Евровидения с песней Rise Like a Phoenix. Артист одержал победу не только благодаря талантливому исполнению, но и впечатляющему образу: он появился перед аудиторией в мерцающем платье с длинными распущенными волосами и бородой.

Однако с годами певец отошел от такого эпатажного стиля. Он сделал короткую прическу, а вместо платьев одевает рубашки, майки, футболки и яркие кепки. Кстати, в этом году Вурст разорвал все связи с Евровидением, чтобы не ассоциироваться у фанатов исключительно с конкурсом.

Мария Шерифович

Сербская исполнительница получила наибольшее количество баллов на Евровидении 2007 с треком Molitva, но титул "настоящей звезды" конкурса тогда получила другая артистка. Украинская эпатажная исполнительница Верка Сердючка хотя и заняла второе место в общем рейтинге, завоевала сердца еврофанов, поэтому ее работа Dancing Lasha Tumbai до сих пор остается хитом. В свою очередь Мария Шерифович стала артисткой "одной песни".

Måneskin

Рок-группа Måneskin эффектно представила Италию на Евровидении в 2021 году и получила главную награду конкурса. После победы артисты выпустили немало композиции, большинство из которых стали хитами, и дали много концертов в разных уголках мира.

Однако в 2024 году участники Måneskin шокировали фанатов неожиданным решением – поставили деятельность коллектива на паузу, чтобы сосредоточиться на развитии сольных карьер.

