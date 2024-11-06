Кончите Вурст – 36: как выглядит победитель Евровидения 2014 в реальной жизни. Редкие фото

Австрийский певец Кончита Вурст (настоящее имя Том Нойвирт) стал всемирно известным после победы на Евровидении 2014. Он сразу приходит в голову, когда кто-то говорит "женщина с бородой", ведь именно такой образ стал его коронным атрибутом. Прошло уже 10 лет с тех пор, а Вурст все еще носит парики и платья. А вот увидеть его в повседневной одежде довольно сложно.

Видео дня

Звезда австрийской музыки сегодня отмечает свои 36 лет жизни. За это время в его шкафу собралось немало ярких платьев и юбок, однако брюк, футболок и кепок тоже достаточно, чтобы свободно отдыхать с близкими и заниматься повседневными делами. OBOZ.UA собрал редкие фото Кончиты Вурст в реальной жизни и без грима.

Певец переодевался в рубашки, майки и футболки, на голову надевал кепки или шляпы, но незаменимой осталась темная густая борода. Этот элемент имиджа уже давно стал его обязательным амплуа.

Знаменитость не боится экспериментировать с образами. Платья он носит уже более 10 лет, периодически на фото Вурст появляется в юбке и с ярким профессиональным макияжем.

Ранее OBOZ.UA писал, что Верка Сердючка устраивала мощное шоу в Амстердаме, где выступала также Кончита Вурст.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!