Реальные победители Евровидения: пять звезд, которые проиграли, но стали популярнее обладателей кубка

Победа в международном песенном конкурсе Евровидение является важным карьерным достижением для любого артиста, однако она отнюдь не равна популярности. В истории музыкального соревнования неоднократно случались ситуации, когда треки обладателей желанного хрустального микрофона забывались едва ли не на следующий день после выступления, тогда как работы проигравших исполнителей становились вневременными хитами.

Некоторым участникам Евровидения разных лет удалось совместить в своих композициях энергию, качественную мелодию и запоминающийся текст, поэтому именно их заявки и завоевали сердца широкой аудитории. OBOZ.UA расскажет о пяти "реальных победителях" песенного конкурса, которые не были удостоены хрустального микрофона.

Верка Сердючка

В 2007 году артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, эффектно представила Украину на международной арене с песней Dancing Lasha Tumbai. Тогда певица заняла второе место на конкурсе, уступив сербской исполнительнице Марии Шерифович, однако смогла получить самое важное – любовь большого количества аудитории.

Зажигательная композиция до сих пор не выбывает из плейлистов еврофанов, более того, заиграла в фильме "Шпионка" 2015 года. Иронично, что в отличие от других слушателей, россияне были не в восторге от трека, ведь вместо оригинальной фразы "лаша тумбай" слышали "раша, гудбай".

Майкл Болл

Британский исполнитель Майкл Болл стал фаворитом аудитории в 1992 году, представив на сцене Евровидения лирический трек One Step Out of Time. Артист получил "серебро" в рамках музыкального соревнования, но его чувственная баллада о певце, который тоскует по утраченной любви, стала гораздо более популярным хитом, чем победный трек Why Me? ирландской артистки Линды Мартин.

Blind Channel

Мощная композиция Dark Side от группы Blind Channel, которая представляла Финляндию на песенном конкурсе Евровидение 2021, гордо носит титул одной из самых популярных песен международного конкурса последних лет. Хотя коллектив занял лишь шестую строчку в общем рейтинге, значительно расширил фанатскую базу и даже подписал первый контракт с Sony Music Entertainment.

Доменико Модуньо

Многие песни, которые были представлены на сцене Евровидения до 70-х годов давно канули в небытие, однако музыкальную работу Nel Blu Dipinto di Blu итальянского артиста Доменико Модуньо постигла совершенно другая судьба. В 1958 году артист выступил на международной арене с эмоциональным треком, который хотя и не принес ему победы, стал синглом года по версии Billboard и даже получил "Грэмми".

Композицию Nel Blu Dipinto di Blu перепевало немало выдающихся артистов, поэтому она известна и современным слушателям.

Gina G

В 1996 году артистка Gina G представила Великобританию на Евровидении с зажигательной песней Just a Little Bit. Ее музыкальная работа мгновенно стала главным хитом дискотек того времени, более того, заняла топовую позицию в американском чарте, что случается крайне редко.

