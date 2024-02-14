'Капуста', 'вомбат', 'куколка' и другие неожиданные прозвища британских королевских лиц

Находясь тет-а-тет с любимым или родным человеком, хочется отойти от шаблонного обращения по имени. Куда интереснее придумывать ласковые прозвища, которые создают ощущение психологического комфорта. Это могут быть названия животных, романтично-пафосные слова (например, "жизнь моя") или, скажем, эксклюзивные варианты ("кнопочка", "смурфик" или т.д.).

Королевские особы – тоже люди. Они вне объективов камер называют друг друга неожиданными словами. Как именно – узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Елизавета II

В детстве Елизавету II мама и близкие родственники нежно называли "Лилибет" (сокращенно от "Элизабет"). Прошло много лет. Она обручилась с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Тот некоторое время называл ее привычным "Лилибет", а вскоре начал использовать довольно забавное прозвище – "cabbage" (с англ. "капуста").

2. Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кэтрин, принцесса Уэльская, называет своего мужа принца Уильяма теплым и одновременно игривым словом "babe" (с англ. – "малыш", "любимый"). А вот принц часто обращается к жене с помощью ласковых слов "poppet" и "darling" (с англ. – "куколка/крошка"; "милая/дорогая").

3. Меган Маркл и принц Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл привыкла называть своего супруга принца Гарри (Prince Harry) сокращенной формой его имени: "Haz" или еще короче – "H". А как он к ней обращается? Все очень банально – "Меган".

Добавим, что король Чарльз ІІІ постарался в выборе прозвища для невестки (речь идет о жене принца Гарри). Он называет ее "Tungsten" (с англ. "Вольфрам" – один из наиболее тяжелых, твердых и самых тугоплавких металлов). Вероятно, намекает на характер Меган.

4. Чарльз ІІІ и Камилла

Неизвестно, какие сейчас прозвища у короля Великобритании Чарльза ІІІ и его жены Камиллы, королевы-консорт. А вот раньше, когда они были молоды, с любовью называли друг друга "Фред" и "Глэдис". Это имена персонажей из комедийной программы The Goon Show, которую транслировали на радио BBC.

5. Принцесса Диана и принц Уильям

Диана, принцесса Уэльская, своего двухлетнего сына принца Уильяма нежно называла "вомбат". "Когда мы уехали в Австралию с нашими родителями... и вомбат, вы знаете, это местное животное. Так что меня просто так назвали. Не потому, что я похож на вомбата. Или, возможно, я похож на вомбата", – сказал в одном из интервью уже взрослый принц.

Ранее OBOZ.UA писал о королевских особах, которые носят одежду из масс-маркета (Gap, Zara и не только).

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