Польская 'Брижит Бардо' празднует 85-летие. Как и где сейчас живет звезда 'Иронии судьбы' Барбара Брыльска и с какой смертельной болезнью борется

5 июня польская актриса Барбара Брыльска празднует 85-летие. Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", которую в Польше неоднократно сравнивали с французской иконой кино Брижит Бардо, уже много лет ведет непубличный образ жизни и не появляется на экранах.

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Последние годы Брыльска живет вблизи города Вышкува в Польше, вдали от светских мероприятий и кинопремьер. OBOZ.UA расскажет, как сейчас проходит жизнь легендарной актрисы, которая остается одной из самых известных польских артисток в мире благодаря десяткам ролей в кино и культовому образу Нади Шевелевой из "Иронии судьбы", который принес ей популярность в странах бывшего СССР.

Выбрала спокойную жизнь в сельской местности

Несколько лет назад польские журналисты побывали в доме актрисы. Тогда Брыльска рассказывала, что живет в небольшом старом доме в сельской местности и наслаждается спокойной жизнью.

"Мне очень нравится такая жизнь. Я не крашусь, одеваюсь как хиппи. Мне больше ничего не нужно", – признавалась актриса.

По ее словам, наибольшую радость ей приносит общение с внуками – Шимоном и Якубом. Несмотря на статус кинозвезды, Брыльска всегда старалась беречь личную жизнь от постороннего внимания и редко давала откровенные интервью.

Борется с онкологическим заболеванием

В 2020 году стало известно, что актрисе диагностировали рак языка. Брыльска перенесла операцию, однако не любит публично говорить о состоянии своего здоровья.

"Ну и что? Не буду говорить о нем. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только нужно время", – говорила она.

В начале 2025 года российские медиа даже ошибочно сообщили о смерти актрисы, перепутав ее с другой польской артисткой – Барбарой Рыльской. Тогда Брыльска лично опровергла слухи и заверила, что чувствует себя хорошо.

"У меня все в порядке. Слухи о моем здоровье распространились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я – Брыльска, а у нее фамилия – Рыльская. Она была немного старше меня", – заявила она.

Отказалась от поездок в Россию и не скрывает своей позиции

После начала полномасштабной войны России против Украины Барбара Брыльска резко высказывалась в отношении России.

Актриса заявила, что не планирует посещать РФ, а также неоднократно критиковала уровень жизни во многих российских регионах. В своих интервью она отмечала, что отказывается общаться на русском языке и предпочитает говорить на польском.

Из-за таких высказываний кремлевские медиа неоднократно называли ее "русофобкой", хотя сама Брыльска ранее говорила о своей благодарности российским зрителям, которые сделали ее знаменитой после выхода "Иронии судьбы".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Барбара Брыльска забрала у россиян любимый советский фильм и какое послание адресовала Путину еще в 2015 году. Как именно звезда "Иронии судьбы" "насолила" выходцам СССР, которые пытаются ее "отменить" в свой стране, но безуспешно.

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