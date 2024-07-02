От эффектной брюнетки до блондинки Барби: как менялась Марго Робби за время актерской карьеры

Австралийская актриса Марго Робби известна своими блестящими светлыми прядями. Впрочем, в начале своей карьеры знаменитость часто экспериментировала с внешним видом.

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2 июля звезда фильмов "Волк с Уолл-стрит" и нашумевшего "Барби" празднует свой день рождения. Журнал VOGUE Australia показал трансформацию Робби за последнее десятилетие.

Начиная с дебютного австралийского ситкома "Соседи", 34-летняя именинница примеряла на себе не только розовый нюд, но и темный смоки-айс и даже пирсинг. Марго успела побывать не только брюнеткой, но и рыжей, прежде чем остановиться на знаковом светлом балаяже.

2009 год

В 2009 году на Фестивале моды в Мельбурне Марго появилась на красной дорожке с серьгой в носу и со смоки-айс в холодных тонах.

В том же году актриса "предвещала" свой гламурный образ в фильме "Волк с Уолл-стрит" на церемонии награждения Nickelodeon Kids' Choice Awards.

2010 год

Для своего первого появления на TV Week Logies актриса выбрала бронзовый макияж и взъерошенные волосы.

2011 году

Робби дебютировала с каре во время рекламы своего сериала Pan Am в 2011 году.

2013 год

На премьере "Волка с Уолл-стрит" Марго показала свой гламур, сделав выразительный смоки-айс и яркий контуринг лица.

2014 год

Звезда дебютировала с драматическим изменением прически, имея при этом потрясающий вид, на мероприятии в марте 2014 года.

Знаменитость подобрала к своим темным прядям сливовую помаду и более темные брови.

Только Марго Робби могла сделать так, чтобы переход от брюнетки назад к блондинке выглядел шикарно.

2015 год

Актриса вернулась к своим блондинистым корням, добавив красные губы, идеально дополнявшие ее голубые глаза.

2016 год

Звезда сияла в белом платье на Met Gala 2016, посвященном теме "Manus x Machina: мода в эпоху технологий".

2018 год

Марго вышла на публику в нежном образе с мягким блеском и большим объемом.

2020 год

Этот кирпично-красный цвет губ выглядит идеально на фоне светлых волос Робби.

2021 год

Марго дебютировала с густой челкой на церемонии вручения премии "Оскар" в 2021 году.

2022 год

В сентябре 2022 года актриса поэкспериментировала с более темными волосами медового цвета.

2023 год

Марго представила утонченный образ на Met Gala 2023, посвященному дизайнеру Карлу Лагерфельду.

На премьере фильма "Барби" в Лос-Анджелесе Марго была в потрясающем наряде в стиле 50-х и вишнево-красных губ.

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