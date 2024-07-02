От эффектной брюнетки до блондинки Барби: как менялась Марго Робби за время актерской карьеры
Австралийская актриса Марго Робби известна своими блестящими светлыми прядями. Впрочем, в начале своей карьеры знаменитость часто экспериментировала с внешним видом.
2 июля звезда фильмов "Волк с Уолл-стрит" и нашумевшего "Барби" празднует свой день рождения. Журнал VOGUE Australia показал трансформацию Робби за последнее десятилетие.
Начиная с дебютного австралийского ситкома "Соседи", 34-летняя именинница примеряла на себе не только розовый нюд, но и темный смоки-айс и даже пирсинг. Марго успела побывать не только брюнеткой, но и рыжей, прежде чем остановиться на знаковом светлом балаяже.
2009 год
В 2009 году на Фестивале моды в Мельбурне Марго появилась на красной дорожке с серьгой в носу и со смоки-айс в холодных тонах.
В том же году актриса "предвещала" свой гламурный образ в фильме "Волк с Уолл-стрит" на церемонии награждения Nickelodeon Kids' Choice Awards.
2010 год
Для своего первого появления на TV Week Logies актриса выбрала бронзовый макияж и взъерошенные волосы.
2011 году
Робби дебютировала с каре во время рекламы своего сериала Pan Am в 2011 году.
2013 год
На премьере "Волка с Уолл-стрит" Марго показала свой гламур, сделав выразительный смоки-айс и яркий контуринг лица.
2014 год
Звезда дебютировала с драматическим изменением прически, имея при этом потрясающий вид, на мероприятии в марте 2014 года.
Знаменитость подобрала к своим темным прядям сливовую помаду и более темные брови.
Только Марго Робби могла сделать так, чтобы переход от брюнетки назад к блондинке выглядел шикарно.
2015 год
Актриса вернулась к своим блондинистым корням, добавив красные губы, идеально дополнявшие ее голубые глаза.
2016 год
Звезда сияла в белом платье на Met Gala 2016, посвященном теме "Manus x Machina: мода в эпоху технологий".
2018 год
Марго вышла на публику в нежном образе с мягким блеском и большим объемом.
2020 год
Этот кирпично-красный цвет губ выглядит идеально на фоне светлых волос Робби.
2021 год
Марго дебютировала с густой челкой на церемонии вручения премии "Оскар" в 2021 году.
2022 год
В сентябре 2022 года актриса поэкспериментировала с более темными волосами медового цвета.
2023 год
Марго представила утонченный образ на Met Gala 2023, посвященному дизайнеру Карлу Лагерфельду.
На премьере фильма "Барби" в Лос-Анджелесе Марго была в потрясающем наряде в стиле 50-х и вишнево-красных губ.
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