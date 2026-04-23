От 10 000 грн за смену: режиссер назвал реальные суммы, которые зарабатывают актеры второго плана и самые популярные звезды кино

Режиссер и продюсер Алексей Комаровский раскрыл, сколько на самом деле зарабатывают украинские актеры. По его словам, доход исполнителей второстепенных и главных ролей в среднем стартует от 10 000 гривен за один съемочный день, а топовые звезды кино могут получать за свою работу несколько тысяч долларов.

Как подчеркнул Комаровский, сейчас в Украине есть около десяти таких высокооплачиваемых актеров. О заработках представителей индустрии кино режиссер рассказал в проекте "Кейс".

"Мы сейчас говорим не об эпизодниках или актерах массовых сцен, а актерах второстепенных и главных ролей. Это может быть диапазон от 10 до 40 тысяч гривен за смену. Есть топ-А класс актеров, их, возможно, 10 в Украине, у которых смена может стоить 2 тысячи долларов (около 88 тыс. грн)", – отметил режиссер.

По словам Алексея Комаровского, продюсеры видят в украинских проектах хорошую инвестиционную модель, поэтому готовы вкладывать в них свои деньги: "Ни одна студия не мыслит продажей одного фильма. В год разрабатывается, например, 10 проектов, три из которых могут быть суперуспешными и тянуть за собой остальные".

Что известно о режиссере

Алексей Комаровский провел детство и школьные годы в городе Черновцы. Долгое время он занимался большим теннисом, а параллельно изучал актерское мастерство. Окончив школу, Комаровский получил высшее экономическое образование, после чего еще продюсерское и актерское. Далее он основал несколько собственных дел в сфере торговли и ресторанного бизнеса, в частности, занимал управленческие должности в различных компаниях.

В 2013 году Алексей Комаровский основал кинокомпанию Idea Films, которая сначала сосредотачивала деятельность на создании рекламы и музыкальных клипов. В 2022-м он создал фильм "Область Героїв", который стал первым украинским проектом, снятым во время большой войны для мирового показа. Среди других работ режиссера: "Коли ти вийдеш заміж?", "Коли ти розлучишся?", "Сусіди назавжди" и другие.

