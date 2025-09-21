Украинский режиссер раскрыл, кто из отечественных актеров имеет самые большие гонорары: Вячеслав Довженко отреагировал

Украинский режиссер Денис Тарасов, который работал над лентами "БожеВільні" и "Шлях додому" рассказал о заработках некоторых звезд отечественной индустрии кино. Он назвал четырех актеров, которые, по его мнению, просят самые высокие гонорары за свою работу.

Такой себе рейтинг режиссера возглавил 65-летний народный артист Украины Станислав Боклан. О самых "дорогих" украинских знаменитостях он рассказал в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

"Мне кажется, что Стас Боклан один из самых дорогих актеров. Довженко Слава, наверное, также. У Мишиной Ксюши думаю хорошие гонорары. У Наталки Денисенко", – высказался Тарасов.

Ведущая программы решила поинтересоваться, как относится Вячеслав Довженко к тому, что оказался на втором месте в рейтинге режиссера. Звезда фильма "Киборги" несколько удивился, услышав эту информацию, однако раскрывать сумму своего заработка не стал.

"Не скажу. Это секрет. Не столько, как хотелось бы, потому что я бы снимался значительно меньше. Давайте поднимать вопрос не о том, какой у артиста гонорар, а получает ли хоть у нас один артист роялти. Ни один актер роялти не получает", – сказал Довженко.

