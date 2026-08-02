Звезда "Дизель шоу" показала свое лицо спустя полгода после пластической операции: от родинки теперь и следа не осталось. Фото

Украинская актриса и звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко показала результат пластической операции спустя полгода после вмешательства. Артистка поделилась сравнительными фотографиями, на которых видно, что от родинки на щеке и послеоперационного шрама не осталось и следа.

Видео дня

В своем Instagram Булитко опубликовала коллаж из фотографий, сделанных до операции и через шесть месяцев после нее. На снимках видно, что кожа полностью зажила, а место, где раньше была родинка, теперь практически незаметно.

"Прошло уже полгода с момента моей пластической операции по удалению родинки. И я хочу выразить глубокую благодарность клинике и врачу, который провел эту процедуру так профессионально и деликатно. Спасибо вам за внимательность, заботу и мастерство – благодаря вам я чувствую себя уверенно и легко. Это не только медицинская работа, но и настоящее искусство, которое дарит людям комфорт и красоту. Все было выполнено на высшем уровне, и мои пожелания были учтены", – поделилась юмористка.

Также Виктория Булитко показала, как менялось состояние кожи в процессе восстановления. Она продемонстрировала фотографии, сделанные сразу после операции, через месяц и через полгода.

Напомним, в январе Виктория Булитко впервые решилась на пластическую операцию. Тогда она пояснила, что решила удалить родинку не только из эстетических соображений, но и по медицинским показаниям, ведь образование начало увеличиваться в размерах.

Ранее OBOZ.UA писал, что Виктория Булитко кардинально изменила имидж. Аудитория привыкла видеть знаменитость с рыжими волосами, однако теперь она стала блондинкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!