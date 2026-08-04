Наталка Денисенко столкнулась с побочными эффектами "уколов красоты" и показала свое лицо вблизи

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, что недавние "уколы красоты" негативно сказались на ее здоровье. 36-летняя знаменитость столкнулась с побочными эффектами инъекций, из-за чего ее физическое самочувствие значительно ухудшилось.

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Об этом артистка сообщила в Instagram-stories, опубликовав фото своего лица крупным планом. Денисенко подчеркнула, что в негативных последствиях "уколов красоты" нет вины ее косметолога, и она уже постепенно приходит в норму.

"Хотя работала весь день на съемках, но настроение супер, а физическое состояние уже намного лучше. Обязательно расскажу свою историю о побочном эффекте от "инъекции красоты". Сразу скажу, что моя косметолог не виновата. Так отреагировал мой организм из-за стрессов!", – отметила артистка.

Наталка Денисенко пообещала фанатам раскрыть все подробности побочных эффектов инъекции после полного выздоровления. Актриса надеется, что ее опыт поможет кому-то "не мучиться" так, как она.

Отметим, что в последнее время звезда неоднократно выходила на связь в соцсетях, находясь в клинике под капельницами, однако причину ухудшения самочувствия не называла. На днях Денисенко лишь сообщила, что врачи не могут помочь ей улучшить состояние здоровья, поэтому она решила уехать за город с женихом, чтобы восстановить силы.

"В деревне у бабушки. Приехала сюда на лечение, потому что все врачи разводят руками", – сообщила актриса.

Позже Наталка Денисенко рассказала, что почти через месяц после изнурительных симптомов, которые, как стало известно теперь, были вызваны побочными эффектами "уколов красоты", она решила попробовать акупунктуру. Этот метод восточной и альтернативной медицины заключается во введении тонких стерильных игл в специальные биологически активные точки на теле.

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