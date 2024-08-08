Основала клуб вязания и фотографировалась с мохнатыми подмышками: что известно о падчерице Камалы Харрис, которая очень любит мачеху

У вице-президента США Камалы Харрис нет своих детей, но она воспитывает 29-летнего Коула и 25-летнюю Эллу от первого брака ее мужа Дугласа Эмхоффа. Падчерица кандидатки в лидеры Америки – популярный в стране инфлюэнсер и модель с 345 тысячами подписчиков в Instagram.

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К ней приковано больше внимания, чем к Коулу, ведь Элла имеет неординарный стиль, интересную внешность и страсть к моде. OBOZ.UA решил рассказать больше о названной дочери Харрис.

Однажды Элла вступилась за мачеху, которую назвали "бездетной кошатницей". Она отреагировала на оскорбление, написав: "Как ты можешь быть "бездетной", когда у тебя есть такие милые дети, как Коул и я". "Я люблю своих троих родителей", – добавила девушка.

Элла известна фотографиями в streetstyle-стиле. Она демонстрирует на себе смелые образы на улицах и во время модных показов. Однако на этом интерес американки к одежде не ограничивается.

Она умеет вязать и охотно продвигает свою коллекцию шапок, платьев, жилеток и других элементов гардероба.

Элла имеет волнистые, короткие волосы. Она редко пользуется макияжем и не бреется. В этом ее поддерживают родители.

"Что касается прически, татуировок и тому подобных вещей, я думаю, что они (родители и мачеха – ред.) относятся к этому так: "Я этого не понимаю, но я хочу, чтобы ты была такой, какой ты хочешь быть", – предполагала модель.

Элла училась в Школе дизайна Парсонс в Нью-Йорке. В 2021 году она основала Sofa Hands Knit Club – клуб любителей вязания.

25-летняя девушка признавалась, что в детстве комплексовала из-за внешности, но сейчас научилась принимать свое тело со всеми несовершенствами. Иногда она даже устраивала провокационные фотосессии, демонстрируя волосы на теле.

Ранее OBOZ.UA рассказал интересные факты о Камале Харрис. В 5 лет американка оградила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Кроме того, политик уделяла особое внимание образованию. Она училась день и ночь.

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