В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны 'предсказали' ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

Накануне действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выходе из избирательной гонки, поддержав вице-призидента Камалу Харрис. Политик – наиболее узнаваемая кандидатка на пост главы государства среди представителей Демократической партии.

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Будущая чиновница еще с детства демонстрировала устойчивость характера. В 5 лет Харрис пыталась защитить свою подругу от хулигана. Тот, в свою очередь, разбил Камале камень об голову, пишет Daily Mail.

Что известно о семье Харрис

Камала родилась в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов – матери индийского происхождения и отца-ямайца. Однако родители развелись, когда ей было пять лет, в дальнейшем воспитанием занималась мать-одиночка – индуистка Шьямала Гопалан Харрис, исследовательница рака и активистка.

Детство и шрам от хулигана

Как рассказала подруга детства политика Стейси Джонсон Батист, Харрис всегда была хорошей подругой. Это доказывает одна из ярких ситуаций, которая, по мнению американки, прекрасно описывает Камалу. Познакомившись в возрасте 5 лет, девушки стали не разлей вода.

Однажды в школе детям поручили вылепить поделки из глины. После того, как фигурки девушек запекли, они любовались своими работами во дворе. Однако продолжалось это недолго – маленький хулиган подошел к Батист и вырвал из рук кусочек. "Я была ошеломлена и опустошена, глядя на свое разбитое произведение искусства, и слезы накатывались на мои глаза", – вспоминала она в своей книге. Не успела Стейси заплакать, как Камала встала между ней и хулиганом и начала кричать на него. Парень, озадаченный услышанным, "поднял затвердевший кусок глины или камня и швырнул его в голову Камалы, чуть выше ее брови".

"С ее лба начала хлынуть кровь, но она совсем не отшатнулась. Вместо этого она продолжала идти на парня, требуя, чтобы он извинился передо мной", – написала Батист. Это продолжалось до тех пор, пока учитель не остановил потасовку. В результате инцидента Харрис получила большую рану над глазом, медикам пришлось наложить швы. Сейчас шрам до сих пор виднеется на лице политика.

Университетские годы

Поступление в Университет Говарда, один из выдающихся колледжей среди чернокожих, будущая вице-президент описала как одно из самых событий в своей жизни, пишет BBC. По словам подруг Харрис, они могли учиться целый день и ночь. "Я заметила, что у нее было острое чувство аргументации", – сказала Лита Розарио-Ричардсон. Тогда студенты собирались во дворе кампуса, чтобы тусоваться и обсуждать политику, моду и сплетни.

"Мы знаем, что, будучи потомками порабощенных и вышедших из колонизации людей цвета, мы играем особую роль, а образование дает нам особое положение в обществе, чтобы помочь осуществить изменения", – пояснила Ричардсон. Это была философия и призыв к действию, являвшийся частью университетского опыта Харрис.

Личная жизнь

В 2014 году сенатор Харрис вышла замуж за адвоката Дага Эмгофа, став мачехой для двух его детей. В 2019 году она рассказала, как называют ее дети: "Когда мы с Дагом поженились, Коул, Элла и я согласились, что нам не нравится термин "мачеха". Зато они придумали имя "Момала". Семью изображали как воплощение современной американской "смешанной" семьи, образ, который подхватили средства массовой информации.

Победу Харрис "предсказали" Симпсоны

Зрители "Симпсонов" отметили еще одно удивительное совпадение в сериале, сравнивая Лизу Симпсон и Камалу Харрис. В эпизоде 2000 года героиню можно увидеть в фиолетовом костюме, когда она становится президентом после Трампа. На данный момент сетью распространяется фото, на которой изображена Камала в почти идентичном костюме во время инаугурации 2021 года. Мем завирусился в интернете после того, как президент Джо Байден выбыл из президентской гонки.

В "пророческом" эпизоде Лиза становится лидером США, а ее семья переезжает в Белый дом. Президентство героини состоялось после того, как Дональд Трамп пришел к власти. В серии она говорит: "Как вы знаете, мы унаследовали значительный бюджетный кризис от президента Трампа".

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