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В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
5 минут
2,7 т.
В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны 'предсказали' ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

Накануне действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выходе из избирательной гонки, поддержав вице-призидента Камалу Харрис. Политик – наиболее узнаваемая кандидатка на пост главы государства среди представителей Демократической партии.

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Будущая чиновница еще с детства демонстрировала устойчивость характера. В 5 лет Харрис пыталась защитить свою подругу от хулигана. Тот, в свою очередь, разбил Камале камень об голову, пишет Daily Mail.

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

Что известно о семье Харрис

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

Камала родилась в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов – матери индийского происхождения и отца-ямайца. Однако родители развелись, когда ей было пять лет, в дальнейшем воспитанием занималась мать-одиночка – индуистка Шьямала Гопалан Харрис, исследовательница рака и активистка.

Детство и шрам от хулигана

Как рассказала подруга детства политика Стейси Джонсон Батист, Харрис всегда была хорошей подругой. Это доказывает одна из ярких ситуаций, которая, по мнению американки, прекрасно описывает Камалу. Познакомившись в возрасте 5 лет, девушки стали не разлей вода.

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

Однажды в школе детям поручили вылепить поделки из глины. После того, как фигурки девушек запекли, они любовались своими работами во дворе. Однако продолжалось это недолго – маленький хулиган подошел к Батист и вырвал из рук кусочек. "Я была ошеломлена и опустошена, глядя на свое разбитое произведение искусства, и слезы накатывались на мои глаза", – вспоминала она в своей книге. Не успела Стейси заплакать, как Камала встала между ней и хулиганом и начала кричать на него. Парень, озадаченный услышанным, "поднял затвердевший кусок глины или камня и швырнул его в голову Камалы, чуть выше ее брови".

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

"С ее лба начала хлынуть кровь, но она совсем не отшатнулась. Вместо этого она продолжала идти на парня, требуя, чтобы он извинился передо мной", – написала Батист. Это продолжалось до тех пор, пока учитель не остановил потасовку. В результате инцидента Харрис получила большую рану над глазом, медикам пришлось наложить швы. Сейчас шрам до сих пор виднеется на лице политика.

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

Университетские годы

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

Поступление в Университет Говарда, один из выдающихся колледжей среди чернокожих, будущая вице-президент описала как одно из самых событий в своей жизни, пишет BBC. По словам подруг Харрис, они могли учиться целый день и ночь. "Я заметила, что у нее было острое чувство аргументации", – сказала Лита Розарио-Ричардсон. Тогда студенты собирались во дворе кампуса, чтобы тусоваться и обсуждать политику, моду и сплетни.

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

"Мы знаем, что, будучи потомками порабощенных и вышедших из колонизации людей цвета, мы играем особую роль, а образование дает нам особое положение в обществе, чтобы помочь осуществить изменения", – пояснила Ричардсон. Это была философия и призыв к действию, являвшийся частью университетского опыта Харрис.

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

Личная жизнь

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

В 2014 году сенатор Харрис вышла замуж за адвоката Дага Эмгофа, став мачехой для двух его детей. В 2019 году она рассказала, как называют ее дети: "Когда мы с Дагом поженились, Коул, Элла и я согласились, что нам не нравится термин "мачеха". Зато они придумали имя "Момала". Семью изображали как воплощение современной американской "смешанной" семьи, образ, который подхватили средства массовой информации.

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

Победу Харрис "предсказали" Симпсоны

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

Зрители "Симпсонов" отметили еще одно удивительное совпадение в сериале, сравнивая Лизу Симпсон и Камалу Харрис. В эпизоде 2000 года героиню можно увидеть в фиолетовом костюме, когда она становится президентом после Трампа. На данный момент сетью распространяется фото, на которой изображена Камала в почти идентичном костюме во время инаугурации 2021 года. Мем завирусился в интернете после того, как президент Джо Байден выбыл из президентской гонки.

В 5 лет защитила подругу от хулигана, а Симпсоны "предсказали" ее победу на выборах президента США. Интересные факты о Камале Харрис

В "пророческом" эпизоде Лиза становится лидером США, а ее семья переезжает в Белый дом. Президентство героини состоялось после того, как Дональд Трамп пришел к власти. В серии она говорит: "Как вы знаете, мы унаследовали значительный бюджетный кризис от президента Трампа".

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