Оскароносный режиссер Мишель Азанавичюс приехал в Киев. Фото

Французский режиссер, лауреат премии "Оскар" Мишель Азанавичюс приехал в Киев. Он также является послом глобальной инициативы в поддержку Украины UNITED24 и наведывается к украинцам уже в третий раз за 10 месяцев.

Видео дня

Фото появилось в Telegram-канале платформы UNITED24. "Приветствуем, дорогой Мишель. Спасибо, что вы у нас есть", – говорится в посте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Француз будет находиться в Украине несколько "насыщенных" дней, во время которых будет работать ради Украины. Ранее стало известно, что он станет гостем на третьем Саммите первых леди и джентельменов, который организовала Елена Зеленская.

Знаменитость сфотографировался у Центрального ж/д вокзала Киев-Пассажирский.

Мишель Азанавичюс побывал в Украине в феврале этого года, когда вместе с украинской теннисисткой Элиной Светолиной они посетили Киевскую область, разрушенную россиянами во время оккупации.

Он также внес большой вклад – 125 тыс. евро (5 млн. гривен) – в благотворительный фонд Елены Зеленской. Денежные средства направлены на восстановление Изюмской городской больницы. Режиссер выбрал для себя направление "Восстановление Украины".

По случаю Дня независимости Украины Мишель Азанавичюс вместе с другими мировыми звездами записал поздравления для украинцев. Знаменитости на украинском языке продекламировали стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну".

К слову, бабушка Азанавичюса жила в Ковеле Волынской области. Он поддерживает украинцев в борьбе с россиянами с первых дней полномасштабной войны.

Ранее OBOZREVATEL писал, что британский актер и комик Стивен Фрай также находится в Украине, однако он приехал несколько дней назад. Артист станет ведущим мероприятия украинской первой леди.