Кэтрин Винник, Лев Шрайбер, Миша Коллинз и другие звезды выучили украинский, чтобы стихом Сосюры поздравить Украину с Днем независимости

Всемирно известные звезды украинского происхождения и популярные за границей украинцы продекламировали стихотворение Владимира Сосюры "Любіть Україну" по случаю Дня независимости. Строки культовой поэзии они прочитали на украинском языке.

Видео дня

Среди приобщившихся: Кэтрин Винник, Скотт Келли, Мишель Азанавичюс, Лев Шрайбер, Иванна Сахно, Миша Коллинз, Андрей Шевченко, Александр Усик и Марк Стронг. Видео появилось на платформе UNITED24 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Послы UNITED24 записали ролики, на которых на украинском читают "Любіть Україну". Их объединили, чтобы создать одно общее поздравление.

Звезды не только выучили украинский, но и добавили символы независимого государства. Так, актер сериала "Сверхъестественное" появился в кадре в футболке с украинским флагом, а историк Тимоти Снайдер разместил позади цветущую Украину в ее признанных в 1991 году границах.

Напомним, что голливудский актер Миша Коллинз в рамках визита в Киев в 2023 году встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком. Знаменитость стал послом UNITED24 в направлении "Гуманитарное разминирование".

Звезда сериала "Викинги", актриса украинского происхождения Кэтрин Винник стала первым послом UNITED24 из Канады. Знаменитость будет сосредоточена на программе "Восстановление Украины", которая поможет отстроить жилье в разрушенных войной областях.

Актер, режиссер, сценарист и продюсер Лев Шрайбер стал послом фандрейзинговой платформы U24 по направлению "Медицинская и гуманитарная помощь". Астронавт и бывший капитан ВМС США Скотт Джозеф Келли также посвятил себя помощи медикам, а именно – обеспечению авто скорой помощи класса С.

Как писал OBOZREVATEL, украинский певец Тарас Тополя растрогал подписчиков стихотворением, где описал победу Украины. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!