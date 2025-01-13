Орландо Блуму – 48: какой была самая большая жертва актера ради роли и что за ужасная травма чуть не перечеркнула его жизнь

13 января известный голливудский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум, известный по ролям в фильмах "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря", отмечает свой 48-й день рождения. Знаменитость построила блестящую карьеру в мире кино и шла на жертвы ради съемок.

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Однако всего этого могло не произойти из-за трагичного случая, который актер пережил в молодости. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с деталями.

Травма, которая едва не перечеркнула жизнь актера

В 21 год с Блумом произошел несчастный случай, который чуть не сломал его карьеру. Он мог на всю жизнь получить инвалидность, чего, к счастью, не произошло. Повздорив с друзьями, Орландо упал с третьего этажа. Он получил серьезную травму позвоночника и был временно парализован.

В интервью журналу Men's Health Блум признавался, что врачи не давали тогда радужных прогнозов. Тем не менее, пройдя тяжелый курс лечения и реабилитации, он все же встал на ноги, а через полтора года уже снимался во "Властелине колец" в роли эльфа Леголаса.

Сейчас актеру приходится постоянно работать над своей спиной. Он занимается йогой, пилатесом, теннисом и велоспортом.

Примечательно, что эта травма не была единственной в жизни Орландо. Он разбивал голову, попадал в аварии, а также ломал ребра, нос и запястье.

Жертва ради съемок и невероятная трансформация

В 2024 году на экраны вышел британский художественный фильм в жанре психологического триллера "Разрез", где Блум сыграл роль боксера, завершающего свою карьеру. Для съемок ему пришлось пойти на жертву – экстремально похудеть. Во время подготовки актеру удалось сбросить 23 килограмма за три месяца. Позже он признался, что такое преобразование заметно отразилось на его здоровье и психике.

"Я постепенно уменьшал количество пищи в течение трех месяцев, вплоть до самого начала съемок, когда я был в самой легкой форме. Я сбросил 23 килограмма, а в начале съемок весил около 83 кг, – рассказывал он в интервью Variety. – Я потерял довольно много веса и был психологически вымотан. Последние три недели в Лондоне, до начала съемок, были только тунец и огурцы. Я буквально думал, что умру".

Блум признавался, что во время съемок испытывал жуткий голод, который сводил его с ума. Тем не менее, он считает колоссальную трансформацию, которая произошла с его телом, скорее "захватывающей", чем "пугающей".

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