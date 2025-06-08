Орландо Блум поддержал Украину на красной дорожке в Лондоне неожиданным жестом. Фото

Британский актер Орландо Блум в очередной раз засвидетельствовал свою поддержку Украине – на этот раз на красной дорожке в Лондоне. 4 июня во время премьеры фильма "Глубокое прикрытие" (Deep Cover), которая состоялась в рамках кинофестиваля SXSW London, актер появился перед камерами с браслетом UNBROKEN на запястье – символом стойкости, восстановления и солидарности с украинскими военными.

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На фото с лондонской премьеры хорошо видно серебряный браслет на руке актера. Тот же аксессуар фанаты заметили и во время эфира на BBC One Show, где Блум также не оставил его без внимания. Центр UNBROKEN Ukraine отреагировал на поступок актера публикацией в Facebook.

"Этот момент – видимый знак солидарности с Украиной, ее героями и всеми, кто борется и восстанавливается. Спасибо, Орландо, за то, что носишь наш символ и помогаешь Украине звучать громче", – написали представители Центра.

Браслет – это инициатива львовского реабилитационного центра UNBROKEN, созданная совместно с украинским ювелирным брендом Kochut. Браслет, который получил название "Рукопожатие", символизирует единение биологической и бионической руки – эхо опыта раненых бойцов, которые проходят реабилитацию после тяжелых травм. Его главная цель – привлечь внимание к проблеме физической и психологической реабилитации ветеранов, а также собрать средства на поддержку этих программ. Все вырученные с продажи браслетов средства направляются на помощь раненым украинским защитникам, в частности на психологическую поддержку.

Орландо Блум уже давно проявляет неравнодушие к войне в Украине. Еще в 2016 году он как посол доброй воли ЮНИСЕФ посетил Донецкую область – тогда визит проходил почти тайно. Он приехал в школы и детсады, пострадавшие в результате обстрелов, пообщался с местными детьми и учителями, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к гуманитарной ситуации в регионе.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году Блум снова начал активно действовать. В марте того года он прибыл в Молдову, чтобы помогать украинским беженцам, которые спасались от войны. А в марте 2023-го – приехал в Украину. В Киеве актер посетил Центр реабилитации детей, общался с семьями, пострадавшими от войны, и принял участие в специальном мероприятии по минной безопасности в Ирпене. Там вместе с псом-сапером Патроном и более 150 детьми он присоединился к учебному квесту, целью которого было объяснить детям правила безопасного поведения в условиях минной угрозы.

Во время этого визита Блум также встретился с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Вместе они обсудили пути сотрудничества в рамках гуманитарных программ, в частности по реабилитации детей, которые получили психологические травмы из-за войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что Орландо Блум произнес на украинском "Укрзалізниця". Он потроллил лидера группы U2 Боно, который безуспешно пытался пройти тест на украинца, как его называют в народе.

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