Онкобольная Оливия Манн тайно вышла замуж за актера Джона Малейни: не пригласили даже друзей

Актриса фильма "Восемь подруг Оушена" Оливия Манн на фоне борьбы с раком молочных желез тайно вышла замуж за актера "Человека-паука" Джона Малейни, с которым встречалась с 2021 года и от которого родила сына. Пара настолько скрывала это событие, что даже не пригласила близких друзей и родственников на праздник.

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Из присутствующих был только 2-летний совместный сын Малькольм и свидетель. Как сообщает People со ссылкой на инсайдеров, молодожены провели церемонию на выходных (6-7 июля) в Нью-Йорке, США.

Правда, она не проходила в публичном месте – молодожены обменялись кольцами дома у общего друга, который мог бы быть тем самым единственным свидетелем. Его имя держат в секрете.

Новость о женитьбе появилась через четыре месяца после того, как Оливия Манн объявила о борьбе с раком. Актриса долгое время скрывала болезнь, но после нынешней церемонии "Оскар" решила раскрыть карты относительно своего здоровья.

Из-за рака молочной железы ей пришлось сделать двойную мастэктомию (удалить обе молочные железы). После операции у нее осталось два заметных шрама, которые на "Оскаре" прикрывала длинными волосами.

43-летняя актриса в прошлом году прошла тест, проверяющий наличие в организме 90 разных генов рака. Тщательное обследование показало отрицательный результат, однако врач решил перестраховаться, назначив дополнительные анализы и не ошибся.

Она назвала себя "везунчиком", ведь болезнь обнаружили на той стадии, когда хирургическое вмешательство еще могло помочь ей.

В течение лечения с ней все время находился рядом Джон Малейни и их сын. "Без него это было бы похоже на восхождение на айсберг. Я не думаю, что у него была хоть какая-то свободная минутка для себя, между тем, как он был невероятно практичным отцом и походами в больницу и из больницы – водил Малькольма в парк, вкладывал его спать, ехал в Cedars-Sinai, проводил время со мной, возвращался домой, укладывал Малькольма спать, возвращался ко мне. И все это он делал с удовольствием", – рассказывала Манн.

Пара познакомилась еще в 2021 году, а уже в сентябре Оливия Манн объявила о беременности. Малькольм родился в ноябре того же года.

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