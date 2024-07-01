Оливия Калпо вышла замуж: как выглядело свадебное платье от Dolce & Gabbana и почему 'Мисс Вселенная' выбрала такой необычный наряд. Фото

32-летняя американская модель Оливия Калпо вышла замуж за 28-летнего футболиста Кристиана Маккефри. Для свадебной церемонии, состоявшейся в штате Род-Айленд, невеста выбрала простое и сдержанное платье, созданное Dolce & Gabbana.

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По мнению "Мисс Вселенная", регистрация брака – это очень серьезное событие в жизни каждого человека, пишет People. Она предпочла наряд, что подчеркнул ответственное отношение к началу замужества.

Оливия Калпо появилась на свадебной церемонии в светлом бальном платье с длинными рукавами, круглой горловиной и заниженной посадкой. Наряд дополнила кружевная фата, длиной почти 490 сантиметров. Сдержанности модель придерживалась и в макияже, выбрав минимальное покрытие без туши и ярких бровей.

"Я не хотела, чтобы образ излучал секс любым способом, формой или видом. Я хотела, чтобы все выглядело непринужденно и будто комплиментировало меня, а не пересиливало", – объяснила американка.

"Мисс Вселенная" рассказала, что в таком простом наряде чувствует себя наиболее красивой для мужа: "Когда я думаю о Кристиане и о том, что он любит, и о моментах, когда он считает меня самой красивой, это абсолютно что-то вроде этого: вневременного, скрытого и элегантного".

Над созданием платья работали стилисты итальянского дома моды Dolce & Gabbana. По словам Оливии Калпо, конечный результат ее образа почти не отличался от первоначального эскиза, ведь дизайн был достаточно простым: "Это первое, последнее и единственное свадебное платье, которое я примеряла".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что появились первые кадры из королевской "свадьбы года".

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