Отключение света в течение почти всего дня: какой будет ситуация в энергетике 19 марта
Ситуация в украинской энергосистеме заметно ухудшилась – после сегодняшнего обстрела графики отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленности ожидаются по всей стране и 19 марта. Ограничения продлятся в течение 12 часов.
Как сообщила компания "Укрэнерго", ограничения вводятся из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак на энергообъекты в прошлом. Так, они продлятся с 8:00 до 21:00 для:
- бытовых потребителей – почасовые отключения;
- промышленных потребителей – ограничения мощности).
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – призывают энергетики.
Где узнавать об отключении
Следует учитывать, что, кроме стабилизационных отключений, могут случиться непредвиденные ситуации в локальной электросети, что влечет за собой временные ограничения подачи тока. Узнать о ситуации можно на официальных ресурсах облэнерго:
