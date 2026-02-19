'Он здесь женился и крестил ребенка!' Жонин назвал имя экс-коллеги из РФ, который вонзил ему нож в спину и дал циничный совет в первые дни обстрелов

Украинский актер кино и дубляжа Михаил Жонин рассказал, как общался с коллегой по сериалу "Пес" Никитой Панфиловым в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Россиянин позвонил ему и посоветовал "не лезть в политику", якобы война не настоящая и гражданских людей не убивают.

По словам Жонина в интервью Алине Доротюк, эта беседа состоялась в первые дни массированных обстрелов, когда в Украине уже гибли люди. Жонин подчеркнул, что после того разговора прекратил любое общение с Панфиловым.

По словам Жонина, российский актер позвонил ему сразу после начала полномасштабной войны и спросил, что происходит.

"Я говорю: у нас ракеты, танки под моим домом. Он в ответ: "Ты только не лезь туда, это все политика". Я говорю: "Какая политика? У нас тут ракеты, людей убивают". Я положил трубку", – передал содержание разговора Жонин.

Актер подчеркнул, что его особенно поразила позиция человека, который семь лет работал в Украине. По его словам, во время съемок "Пса" Панфилов женился в Украине, венчался и крестил здесь ребенка.

"Он женился здесь, венчался здесь, в Боярке, ребенка крестил здесь. У него кумовья – наши ребята из съемочной группы. И он говорит: не лезьте в политику?!" – отметил Жонин.

Михаил Жонин также вспомнил, что позже пересмотрел одно из интервью Панфилова, где тот назвал себя аполитичным и заявил, что "уважает своего президента".

"Я не понимаю, что такое аполитичный. Нас здесь обстреливают, его кумовьев обстреливают, а он аполитичен", – эмоционально высказался украинский актер.

Справка. Никита Панфилов долгое время работал в Украине и был единственным российским актером в сериале "Пес", который снимался в Киеве.

В апреле 2018 года его внесли в базу "Миротворец" из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Несмотря на это, актер продолжал сниматься в украинском проекте.

В 2019 году Панфилов заявлял, что не будет посещать аннексированный Крым, поскольку продолжение "Пса" снимается в Украине. "Продолжение "Пса" будет. Иначе я просто не смогу сниматься. Все съемки проходят в Украине, и я единственный российский актер там", – говорил он тогда.

После начала полномасштабного вторжения актер не выступил с публичной позицией по войне. На данный момент Панфилов живет и работает в России, участвует в съемках для федеральных телеканалов и не комментирует события в Украине.

