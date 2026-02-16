'Это психологическая травма на всю жизнь'. Тимур Мирошниченко удивил воспоминанием о Киркорове, который преследует его в кошмарах

Телеведущий и украинский ведущий Евровидения Тимур Мирошниченко поделился воспоминаниями о работе с предательницей Ани Лорак в период после Евровидения 2008 и проведения Детского Евровидения в 2009 году. В разговоре он вспомнил эпизод с путинистом Филиппом Киркоровым, который, по его словам, стал "психологической травмой на всю жизнь" и "страшным сном".

Видео дня

Как отметил Мирошниченко в разговоре "ІПсО і люди", речь идет о периоде, когда Ани Лорак готовилась к проведению международного конкурса, а Мирошниченко вместе со съемочной группой работал над материалами о ее подготовке. По его словам, значительная часть репетиций проходила в Москве, куда команда регулярно ездила в командировки в 2008-м, и где в одном помещении с гражданкой Украины находился Киркоров.

После съемок он с оператором вышли на улицу и случайно стали свидетелями сцены, которая, по его словам, запомнилась надолго: "Мы поднимаемся, и первое, что я вижу, – это Киркоров в трико и носках по колено. Он стоит, разговаривает по телефону. Мы просто застыли. Охрана сразу на нас. А он поворачивается и говорит: "Ничего, ничего. Пусть смотрят". Это психологическая травма на всю жизнь".

При этом он подчеркнул, что рабочий процесс с Ани Лорак проходил профессионально: "Работалось нормально. Она уже прошла само Евровидение, понимала, как все работает".

В 2009 году Мирошниченко вел Детское Евровидение в Киеве вместе с Ани Лорак. По его словам, на тот момент певица находилась на пике популярности после "серебра" на Евровидении 2008, а ее участие в международном проекте оставалось одной из самых успешных страниц в истории Украины на конкурсе, хотя больше всего ее конкурсную песню Shady Lady полюбили именно в России.

Напомним, 25 декабря 2007 года стало известно, что Украину на Евровидении 2008 представит Ани Лорак. 23 февраля 2008 года певица презентовала пять песен, а по результатам голосования телезрителей и жюри победила композиция Shady Lady.

Во втором полуфинале конкурса она заняла первое место, а в гранд-финале получила 230 баллов и заняла второе место.

OBOZ.UA писал, что Тимур Мирошниченко определил четверку топовых украинских артистов, которые могли бы во второй раз покорить Евровидение. Одного участника он назвал "безусловной иконой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!