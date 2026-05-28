От секс-символа до "духовного психолога": что случилось с Надеждой Мейхер, которая вышла замуж за россиянина, и в какой стране она живет

Анастасия Какун
Шоу Oboz
3 минуты
801
Певица Надежда Мейхер в свое время была одним из главных секс-символов украинского шоу-бизнеса, однако в определенный период решила уйти со сцены и кардинально сменить сферу деятельности. Бывшая участница группы "ВИА Гра" стала "духовным психологом" и активно проводит "женские трансформационные круги" в Португалии, где сейчас живет.

Весь контент в социальных сетях артистка посвящает экстрасенсорике и различным практикам, а посты, кстати, создает исключительно на русском языке. Как сложилась жизнь исполнительницы читайте в материале OBOZ.UA.

Надежда Мейхер довольно часто делится философскими размышлениями о жизни и не боится показывать себя "странной". Недавно она поделилась роликом, где немного хаотично танцует под спокойную музыку, а в подписи назвала себя "несистемным, внематричным существом".

"Я люблю гениалить и креативить. И тем, кому кажется, что они меня знают, только кажется. Все, чего я хочу, – это продолжать расширять этот "странный" взгляд на жизнь, где нет границ. Где я следую за своим сердцем, своим творцом. Я не плохая, и не хорошая. Я – настоящая", – написала артистка.

Умению "познавать себя" Надежда Мейхер решила научить и других женщин. Она проводит "трансформационные круги" в Португалии, в течение которых помогает участницам "достичь ясности, которая скрывалась за болью, страхами, недоверием" и не бояться быть "странными".

Однако, кроме духовных наставлений, Мейхер иногда демонстрирует и "экстрасенсорные способности". В прошлом году певица прилетела в Германию, где записала видео с блогером, а во время разговора заявила: знала, что с ним встретится. По словам артистки, у нее "открылся третий глаз" и она увидела интернет-деятеля.

И все же, похоже, Надежда Мейхер хочет возродить и певческую карьеру. 27 мая на ее странице в Instagram появилась серия фотографий с украинским музыкантом Юрием Кондратюком из студии звукозаписи.

"Два дня плодотворного студийного сотрудничества, творческого поиска и настоящих эмоций. Было очень ценно работать вместе с талантливой Надеждой Мейхер – глубоко, атмосферно и по-настоящему. Когда музыка рождается искренне, это всегда чувствуется. Это об ощущениях, о мурашках, о том, что остается внутри. Дальше будет", – написал музыкант.

Стоит отметить, что о войне в Украине Надежда Мейхер пока вообще не упоминает. В феврале 2022 года она осудила террористическую деятельность Кремля, однако уже в августе исчезла из социальных сетей, а после возвращения полностью игнорирует эту тему.

Как предполагал ведущий Григорий Решетник, на молчаливую позицию исполнительницы мог повлиять ее муж-россиянин Михаил Уржумцев. Он является генеральным директором компании Melon Fashion Group, офис которой находится в Санкт-Петербурге. Бизнесмен не высказывал четкой позиции относительно войны, а продолжает ли развивать дело в стране-агрессоре неизвестно.

Напомним, что Надежда Мейхер и Михаил Уржумцев официально связали себя узами брака в 2014 году. Они стали родителями двух дочерей – Анны и Марии, а от предыдущих отношений артистка имеет сына Игоря. В 2024-м экс-участница "ВИА Гры" в социальных сетях подписала себя как Надежда Уржумцева, однако сейчас снова вернула фамилию Мейхер. Является ли это признаком разрыва супругов неизвестно, однако артистка перестала носить обручальное кольцо.

