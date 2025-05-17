Надежда Мейхер после исчезновения из публичного пространства нашлась в Германии: как сейчас выглядит певица

Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая после начала полномасштабного вторжения исчезла из информационного пространства и уже в течение длительного времени молчит о войне, засветилась в Германии. Артистка приняла участие в видео блогера, с которым, кстати, общалась на русском языке.

Видео дня

Она не рассказала слишком большого количества деталей о своей жизни, лишь отметила, что прилетела в Германию из Италии. Соответствующий ролик появился на странице интернет-деятеля в соцсети TikTok.

Стоит отметить, что после того, как Надежда Мейхер покинула сцену и вообще творческую деятельность, начала заниматься голосовыми практиками, терапией голоса и экстрасенсорикой. Она создала отдельную страницу в Instagram, где рассказывает подписчикам о своем "пути души".

Так певица не избежала разговоров о духовных вещах и во время общения с блогером. Надежда Мейхер отметила: когда направлялась в Германию, чувствовала, что встретится с интернет-деятелем. По словам экс-солистки "ВИА Гры", у нее "открылся третий глаз" и она увидела собеседника.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года Надежда Мейхер откровенно осудила начало полномасштабной войны. Она активно рассказывала о зверствах, которые россияне совершали на территории нашей страны, однако уже 3 августа деятельность артистки в социальных сетях прекратилась.

После затяжной паузы, а именно 12 мая 2023-го, исполнительница снова вышла на связь, но посвятила пост не войне, а рекламе одежды собственного бренда. Сейчас на ее аккаунте в Instagram, который не связан с духовными практиками, отсутствуют фотографии.

А вот муж Надежды Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев так и не высказал позицию относительно войны. Он является гендиректором компании Melon Fashion Group, офис которой расположен в Санкт-Петербурге (Россия). Продолжает ли мужчина развивать бизнес в стране-агрессоре неизвестно. Кстати, как отмечал телеведущий Григорий Решетник, именно из-за национальности избранника Мейхер могла прекратить свои публичные высказывания по осуждению политики Кремля.

Ранее OBOZ.UA писал, что коллега Надежды Мейхер, которая исчезла из публичного пространства, рассказал о ее поведении на съемках в Киеве.

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