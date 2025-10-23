'Он проснулся с ножом у горла': на P. Diddy совершили покушение в тюрьме

На американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного как P. Diddy (Пи Дидди), совершили покушение с ножом в тюремной камере. Инцидент произошел в следственном изоляторе в Бруклине, где артист отбывает наказание за преступления, связанные с проституцией.

Об этом сообщил его близкий друг Чарлуччи Финни в комментарии Daily Mail. По словам Финни, вооруженный ножом заключенный пробрался в камеру Комбса, когда тот спал, и прижал импровизированное лезвие к его горлу.

"Он проснулся с ножом у горла", – рассказал друг рэпера, добавив, что не знает, успел ли Diddy отбиться сам или вмешались охранники, но ситуация могла завершиться трагически.

Финни, который знает музыканта более тридцати лет, считает, что инцидент был скорее предупреждением, чем реальной попыткой убийства.

"Если бы этот парень хотел причинить ему вред, Шон бы пострадал. Это, видимо, был способ сказать: "В следующий раз тебе так не повезет". Но с Шоном это не сработает", – заявил он.

Адвокаты P. Diddy ранее неоднократно сообщали суду об угрозах в его адрес. По словам защитника Брайана Стила, один из заключенных уже пытался напасть на рэпера, вооружившись самодельной бритвой, но тогда его вовремя остановила охрана.

Юристы считают, что такие инциденты – попытки других арестантов "получить престиж" в тюрьме, нанеся вред известному музыканту.

Возможна другая тюрьма для рэпера

Команда защиты стремится перевести Шона Комбса в тюрьму FCI Fort Dix в Нью-Джерси, США, где уровень безопасности ниже, но условия содержания – более гуманные. Адвокаты просят судью Аруна Субраманяна направить туда их клиента, чтобы он мог пройти программу реабилитации от наркозависимости и видеться с семьей.

Финни признался, что опасается за жизнь своего друга, который, по его словам, "пытается оставаться сильным, но скрывает от семьи истинный масштаб опасности".

Напомним, в июле P. Diddy оправдали по основным обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете, которые могли привести к пожизненному заключению. В то же время суд признал его виновным в перевозке мужчин-эскортов для "развратных вечеринок" и назначил четыре года лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч долларов.

Несмотря на скандал, друзья продюсера уверяют, что он работает над собой и планирует "выйти из тюрьмы новым человеком".

В январе этого года OBOZ.UA писал, что адвокат Энтони Рикко, который ранее возглавлял защиту Комбса, публично отказался от участия в деле. Он не стал раскрывать причин своего решения, лишь указав, что больше не может "эффективно выполнять свои профессиональные функции" в этом процессе.

