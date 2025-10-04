Обвиняли в рэкете и торговле людьми: в США суд вынес приговор рэперу P.Diddy

Скандальному американскому рэперу и музыкальному продюсеру Шону Комбсу (Пи Дидди (P. Diddy)) вынесли приговор по двум пунктам обвинения в транспортировке людей для занятия проституцией. Его приговорили к 50 месяцам (4 годам и 2 месяцам) тюремного заключения.

Также судья окружного суда США Арун Субраманиан оштрафовал Комбса на 500 тысяч долларов и назначил пять лет условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает NBC News.

Прокуроры настаивали на более чем 11 годах тюрьмы, тогда как защита требовала 14 месяцев, что равнялось бы сроку заключения. Поскольку Комбс находится под стражей с сентября 2024 года, ему будет засчитано более года, который уже отбыл за решеткой.

Судья сказал Комбсу, что он рассчитывает на то, что рэпер "максимально использует этот второй шанс".

Субраманиан также описал двух женщин, которые стали центральными фигурами в деле об осуждении Комбса, как "храбрых выживших", которые дали голос другим.

"Джейн и Кэсси Вентура пережили насилие и травмы, которые мы не можем себе представить. Я могу только сказать, что ваши семьи гордятся вами, и ваши дети будут гордиться вами за то, что вы пришли в суд, чтобы рассказать, что на самом деле произошло. Вы не просто говорили с присяжными, вы говорили с женщинами, которые чувствуют себя бессильными", – сказал судья.

Как пишут СМИ, когда зачитали приговор, Комбс почти не проявлял эмоций в зале суде. Он посмотрел на судью, а затем опустил глаза. Комбс покачал головой, когда судья говорил о влиянии Кэсси Вентуры на дело, а также о влиянии на детей.

"Я люблю вас, мне очень жаль... Со мной все будет хорошо", – сказал P.Diddy своим детям и матери, собирая свои документы и выходя из зала с маршалами.

Что предшествовало

Присяжные в уголовном процессе над Шоном "Дидди" Комбсом объявили частичный вердикт, признав 55-летнего рэпера виновным по четырем из пяти пунктов обвинения. Среди них – сексуальная торговля людьми и транспортировка с целью занятия проституцией.

В то же время Комбса оправдали по обвинениям в рэкете и торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

Также мы писали о том, что адвокаты рэпера официально обратились в администрацию президента США Дональда Трампа с просьбой о помиловании. Хотя Белый дом не подтверждал, но и не опровергал сам факт обращения, адвокаты настаивали: диалог уже продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, Дуэйн "Кеффе Д" Дэвис, главный фигурант в деле об убийстве легендарного рэпера Тупака Шакура, сделал громкое заявление, которое может перевернуть скандальное расследование в отношении P. Diddy. По его словам, заказчиком преступления в сентябре 1996 года был артист и продюсер Шон "Дидди" Комбс, который якобы обещал миллион долларов за жизнь Шакура и главы Death Row Records Шуга Найта.

