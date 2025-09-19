'Возможно, тогда дошло бы'. Коллега Ларисы Кадочниковой объяснил, как ее надо было проучить за отказ говорить на украинском

Режиссер Тарас Томенко прокомментировал инцидент с участием народной артистки Украины Ларисы Кадочниковой, которая во время одного из публичных выступлений отказалась говорить на украинском языке, что вызвало общественное возмущение. Актриса больше всего известна по роли Марички в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Тарас Томенко объяснил, как можно было избежать громкого скандала и сделать так, чтобы до артистки "дошло, на каком языке следует говорить". Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Для меня это была довольно странная ситуация, – комментирует скандал с Кадочниковой режиссер. – Думаю, организаторы мероприятия, понимая специфику Ларисы Кадочниковой, должны были бы заранее позаботиться о синхронном переводе в зале. Ее уже не изменишь, но если приглашаете такого человека, нужно соблюсти Закон о языке: либо обеспечить перевод, либо создать условия, при которых она сама перешла хотя бы частично на украинский".

Томенко добавил, что перевод "мог выглядеть немного дико", но это был бы правильный выход, который позволил бы избежать скандала: "И, видимо, Лариса Кадочникова тоже бы почувствовала себя как-то не в своей тарелке, когда народную артистку Украины переводят. Возможно, тогда и дошло бы, на каком языке следует говорить. Но опять же, человека уже не переделаешь – он всю жизнь позиционирует себя так".

В то же время режиссер подчеркнул, что, несмотря на скандал, вклад Кадочниковой в украинское кино является неоспоримым: "Возвращаясь к кино: Кадочникова действительно создала сильный образ украинки".

В интервью Тарас Томенко также рассказал, почему взялся за картину "Сентиментальное путешествие к планете Параджанова", посвященную 100-летию со дня рождения выдающегося художника. Режиссер объяснил, что его целью было сосредоточиться на украинском периоде жизни Сергея Параджанова, ведь именно в Киеве режиссер достиг творческого расцвета, но и одновременно испытал самые тяжелые испытания: "Украина дала ему крылья как режиссеру – именно здесь он достиг своего творческого расцвета. И одновременно пережил самую большую трагедию именно в Украине – его мучили по тюрьмам. Когда исполнилось сто лет со дня его рождения, важно было сделать так, чтобы Украине не было стыдно хотя бы за попытку почтить память Сергея Иосифовича.

Почему Лариса Кадочникова попала в скандал

В январе 2025 года народная артистка Украины Лариса Кадочникова, известная по роли Марички в фильме "Тени забытых предков", отказалась выступать на украинском языке на сцене во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова. 87-летняя актриса заявила, что с нее достаточно языка страны, в которой живет, в театре, поэтому вне его общается на русском. В свою защиту она сказала, что сделала много для Украины, чтобы уважали и ее, и языковой выбор в частности. Это вызвало большое возмущение в обществе.

