'Пять копеек зажаты между булок': Цибульская объяснила, что не так со звездами, которые на публику говорят на украинском, а дома – на русском

Украинская певица Оля Цибульская призналась, как относится к коллегам по сцене, которые в публичном пространстве общаются на соловьином, а вот в реальной жизни продолжают использовать язык страны-агрессора. По мнению исполнительницы, такие знаменитости просто не имеют достаточного уровня смелости, чтобы быть собой, поэтому постоянно живут с ощущением напряжения.

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Кроме того, как отметила звезда, артисты должны быть честными с аудиторией, а если же не могут этого сделать, то обязаны уступить место на сцене другим. Своей точкой зрения она поделилась в интервью Мирославе Мандзюк.

"Мне интересно, почему у них нет смелости быть собой и не надевать масок. Они просто живут с постоянным ощущением пяти копеек зажатым между булок. Это неискренне перед собой. Я бы, например, не смогла так жить. Я бы плюнула себе в зеркало точно. Мне не понятна такая позиция. Артист – это больше, чем профессия или нарисованная глупая кукла. Артист – это очень громкий голос. Если у тебя есть право говорить, то ты должен быть собой. А если ты не можешь быть честным, то тогда не лезь на то место, уступи его другим", – высказалась певица.

По словам Оли Цибульской, гениальность невозможно сыграть. Знаменитость убеждена, что если человек профессионал своего дела, то должен быть одинаковым как в обычной жизни, так и в объективах камер.

Выразила исполнительница свое отношение и к украинским блогерам, которые продолжают вести свои аккаунты на русском языке и продвигают нарративы РФ. По мнению Оли Цибульской, в наше время социальные сети играют важную роль в жизни людей, поэтому деятельность инфлюенсеров должна регулироваться на законодательном уровне.

"Можно сказать, что блогеры, особенно крупные, это те же медиа. У нас должно быть законодательство, как на радио и телевидении, где, если ты в публичном поле, то общаешься исключительно на украинском языке. Если ты не можешь, то ты не блогер. И все", – сказала артистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актер Богдан Бенюк напомнил украинцам с "русской челюстью" слова Путина о языке.

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