'У нас сделали одну большую ошибку'. Иво Бобул назвал виновных в том, что Повалий и Лорак предали Украину

Певец Иво Бобул высказался о том, почему уроженки Украины Таисия Повалий и Ани Лорак предали родную страну и сейчас активно подыгрывают пропаганде Кремля. По мнению 72-летней знаменитости, запроданки пошли на такой шаг, ведь в нашем государстве им якобы сделали такие условия, в которых они не могли спокойно развивать свой творческий путь.

По словам народного артиста Украины, Лорак захотели "убрать", потому что она стала кому-то очень "невыгодной", а вот Повалий якобы не стала терпеть хейт со стороны украинцев за свои "грехи". Об этом исполнитель рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Я еще тогда понимал, что что-то делается неправильно. Что касается Лорак, то ей здесь поставили такие условия, что она была вынуждена уйти. Она была кому-то конкуренткой и очень невыгодной. Насколько я слышал среди артистов, и не только, пошла коса на камень. Когда сожгли ресторан (в 2012 году дотла сгорело заведение, руководителем которого должен был стать тогдашний муж Лорак Мурат Налчаджиоглу. – Ред.), она обратилась к Киркорову. Он ей помог. Она поняла, что назад ей нельзя возвращаться. Она хочет петь, а здесь не дадут. У меня такое предположение", – отметил артист.

А вот Таисия Повалий, по мнению Иво Бобула, решила строить карьеру в России, ведь ее постоянно унижали из-за выступлений перед беглым президентом Виктором Януковичем. Кроме того, как подчеркнул артист, предательница не всегда сама отвечает за свои поступки, потому что на нее сильное влияние имеет муж Игорь Лихута.

"У нас сделали одну большую ошибку: нельзя травить народного артиста. Говорили Повалий: "Ты пела для Януковича" или еще для кого-то. Я тоже пел для Януковича, но жизнь наша такая, мы артисты! Как ты можешь сказать президенту, что не будешь? Мне кажется, надо было позвать артистов и поговорить с ними, а не отдавать на растерзание. Пустили на самотек, потому что ты где-то пел и кому-то не понравился", – сказал певец.

Как поделился Иво Бобул, ему сильно не нравилось, что к Таисии Повалий приходили на концерты негативно настроенные люди и срывали ее выступления. По мнению знаменитости, им надо было, прежде всего, агрессировать не на предательницу, а на тех, кто "обокрал полстраны".

