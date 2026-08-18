"С темными сторонами": Кличко впервые отреагировал на смерть бывшей невесты Хайден Панеттьери

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко эмоциональной отреагировал на внезапную смерть своей бывшей возлюбленной Хайден Панеттьери, которая умерла накануне в возрасте 36 лет. Наш соотечественник отметил, что был потрясен шокирующей новостью из США.

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Об этом Кличко-младший написал на своей странице в социальной сети Instagram. Владимир добавил, что Панеттьери, которая родила легендарному чемпиону дочку Кайю-Евдокию, за время своей актерской карьере столкнулась со многими вызовами, в том числе негативными.

"Известие о трагической смерти Хейден глубоко опечалило меня. Она покинула этот мир слишком рано. Хейден, хотя и перестала быть моей партнершей, была важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи. Она построила невероятную карьеру благодаря своему огромному таланту, одновременно сталкиваясь с темными сторонами очень требовательной индустрии. Ничто не сотрет из памяти время, проведённое вместе, и то место, которое она занимала в нашей жизни", – подчеркнул Владимир.

Украинец также призвал уважать частную жизнь близких Хайден. "Я выражаю глубочайшие соболезнования родителям Хейден, ее друзьям и поклонникам, которые также скорбят сегодня. Молодые и талантливые люди, такие как Хейден, не должны были так рано покидать этот мир. Я прошу всех уважать чувства и частную жизнь нашей семьи в это невероятно трудное время. На данный момент это все, что я хочу сказать", – добавил Кличко.

Напомним, полиция представила первую версию смерть Панеттьери. Также стало известно о результатах вскрытия актрисы. Также OBOZ.UA показывал, как выглядит дочка Владимира Кличко и Хайден.

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