Пенсия будет неплохая: Ольга Сумская, которой скоро исполнится 60, честно ответила на вопрос о деньгах

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которой в августе исполнится 60 лет, откровенно заговорила о своей будущей пенсии. По словам звезды, она пока не знает точной суммы выплат, которые будет получать, однако, учитывая все свои награды и карьерные достижения, надеется, что будет финансово обеспечена на должном уровне.

Видео дня

Кроме того, актриса планирует обратиться к специалистам, которые отвечают за начисление надбавок за регалии, чтобы ее пенсия точно была достойной. На вопрос о деньгах знаменитость ответила в комментарии для проекта "Наедине с Гламуром".

"Надо посчитать, потому что я даже не знаю, какая будет пенсия. У меня много регалий, которые могут дать надбавки. Поэтому мы обратимся к людям, которые это начисляют. Надеюсь, что не обойдут вниманием мои достижения и творческие работы. Мы 45 лет работаем в украинском кино. Я начинала в 16 лет, представьте себе. Это те фильмы, которые вошли в "золотой фонд" украинского кинематографа. Надеюсь, что пенсия будет неплохая", – отметила артистка.

Однако, как отметила Ольга Сумская, она не собирается ставить точку в актерской карьере, несмотря на то, насколько хорошие будет получать выплаты. Звезда надеется, что ей еще надолго хватит сил и здоровья, чтобы выходить на сцену и заниматься любимым делом.

"Дай, Боже, нам здоровья, чтобы мы работали, не жаловались ни на что, и чтобы была возможность и дальше выходить на сцену в любимом моем театральном формате – антрепризе. Хотя это нелегко, но мы ездим по территории всей Украины и дарим эту радость нашим зрителям. Это спасает прежде всего. А если сесть и думать только о пенсии, то нет. Это не про меня", – сказала знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольга Сумская эмоционально высказалась о гонорарах украинских актеров и рассказала, как ее "кинули" на деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!