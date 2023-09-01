Оля Полякова, Тарас Тополя и другие украинские звезды, чьи дети учатся за границей

Некоторые украинские знаменитости твердо решили, что их дети будут получать образование в родной Украине. Во-первых, здесь есть учебные заведения, которые не хуже иностранных развивают soft и hard skills. А во-вторых, так школьники и студенты поддерживают связь со своими друзьями и родными. Например, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская – одни из тех, кто, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск, не перевели своих детей на обучение за рубежом.

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"Я рад, что дети учатся в украинских учебных заведениях. Это очень важно для президента воюющего государства, чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь", – отметил глава страны во время пресс-конференции "Лютий. Рік незламності". А есть звезды, которые выбрали другой путь – их дочери и сыновья ходят в школы и высшие учебные заведения Франции, США, Германии и других стран. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

Сергей и Снежана Бабкины

Вскоре после начала полномасштабной войны семья музыканта и актера Сергея Бабкина и актрисы и танцовщицы Снежаны Бабкиной переехала в Германию. Там они оформились как беженцы и живут в социальном жилье. 15-летний сын Артур и 11-летняя дочь Василиса получают образование в престижной школе Монтессори. Пока что детям тяжело дается обучение, поскольку в Украине они не изучали немецкий.

Лидия Таран

Дочь украинских телеведущих Лидии Таран и Андрея Доманского Василиса с начала полномасштабной войны в Украине вместе с мамой и бабушкой уехала жить во Францию. Она поступила в колледж и начала изучать французский. Пока адаптация девочки проходит нелегко, но, по словам Лидии Таран, это не самый большой шок в ее жизни. К слову, телеведущая тоже не тратит время впустую: получает образование в местном университете.

Елена Шоптенко

Украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко вместе со своим сыном Алексеем живет в Австрии. В Вене 5-летний мальчик ходит в садик, а его мама занимается профессиональной деятельностью (организовывает проекты танцевальной терапии). Как-то знаменитость призналась, что ее ребенку нелегко в непривычных условиях: сложно изучать язык и контролировать собственные эмоции (Алексей не дает себя оскорбить и отвечает сразу физически).

Оля Полякова

Украинская актриса, певица, блогер и телеведущая Оля Полякова в 2022 году отправила своих детей учиться в Лондон. Старшая дочь, 18-летняя Мария, поступила в один из самых престижных музыкальных университетов Великобритании – BMus. А младшая, 11-летняя Алиса, ходит в элитную школу-пансион, где есть обучение вместе с проживанием.

Санта Димопулос

13-летний Даниэль Джеджула, сын украинской певицы Санты Димопулос и шоумена Андрея Джеджулы, учится в престижной французской школе Nice International School. А 4-летняя дочь артистки София ходит в частное учебное заведение в Дубае – Швейцарская международная научная школа.

Alyosha и Тарас Тополя

Дети украинской певицы Alyosha и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи с начала полномасштабной войны в Украину переехали вместе с мамой в США. Старший сын, 9-летний Роман, пошел во 2 класс, потому что не знает английский, а 6-летнего Марка взяли в садик, где он изучает язык и математику.

К слову, папа мальчиков с февраля 2022 года был парамедиком в 130-м батальоне терробороны Киева и оказывал медицинскую помощь бойцам в Харьковской области. После шести месяцев службы он вместе с другими участниками группы "Антитела" по приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был откомандирован. Теперь Тополя и его группа занимается музыкой, помогая приближать победу благотворительностью.

Тина Кароль

14-летний Вениамин Огир, сын украинской певицы Тины Кароль и украинского продюсера Евгения Огира (ушел из жизни в 32 года после тяжелой борьбы с раком желудка), учится в элитной школе Repton Preparatory School, находящейся в Великобритании. Параллельно с получением образования он увлекается игрой на фортепиано и барабанах, а также фехтованием.

Маша Ефросинина

Дочь украинской телеведущей Маши Ефросининой, 19-летняя Нана, живет за границей. Некоторое время девушка получала образование в Канаде, однако это было далеко от родных, поэтому она поступила в ВУЗ в Нидерландах. Теперь чаще видится со своей мамой и 9-летним братом Александром. К слову, мальчик до начала полномасштабной войны учился в элитной школе Киева. После начала полномасштабной войны его вывезли в Польшу, потому что там безопаснее. В Варшаве Александр год ходил в местную украинскую школу, а позже Маша Ефросинина сообщила в Instagram, что сын вернулся в Украину. Похоже, теперь они будут жить вместе.

Дмитрий Шуров

Сын солиста проекта Pianoбой Дмитрия Шурова, 19-летний Лев, живет и учится в лондонском музыкальном колледже, где прогрессирует как музыкант и автор. На критику в сети относительно того, почему юноша не на фронте, отец ответил, что молодежи необходимо посвятить себя учебе, ведь именно они будут отстраивать Украину после войны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто из украинского шоу-бизнеса имеет трех и более детей. Трудно представить, как они успевают работать и воспитывать своих чад.

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