Оля Полякова назвала лучшую диету для упругой и здоровой кожи, которую протестировала на себе

Украинская певица Оля Полякова поделилась своим опытом питания, которое, по ее словам, положительно влияет на состояние кожи. Артистка утверждает: красота лица и молодость не только в генетике или косметологии, а прежде всего – в том, что мы едим каждый день.

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Она подчеркнула в разговоре с Натальей Бобок, что на себе проверила влияние определенного рациона и результат ее приятно удивил. Звезда рекомендует перейти на так называемую "жирную мясную диету" – это рацион, в котором основную часть занимает мясо, богатое полезными жирами и омега-кислотами.

"Питание очень влияет на состояние кожи. Все, в чем есть крахмал, рыхлит вашу кожу. Вы должны это знать. Попробуйте когда-нибудь сесть на жирную мясную диету. Вы увидите, какой классной станет ваша кожа. Она будет упругая, она будет сиять", – рассказала Полякова.

Певица также отметила, что одними из самых больших врагов молодости являются продукты с высоким содержанием крахмала и сахара. В список "запрещенных" она отнесла хлеб, булочки, рис, кукурузу, а также молочные и кисломолочные продукты.

Еще один важный элемент ухода за собой, по мнению Поляковой, – достаточное количество воды. Артистка призналась, что замечает моментальные изменения во внешности, когда придерживается питьевого режима и отказывается от "вредной" еды: "Только я начинаю пить много воды и уменьшаю крахмал, сахар и все пирожные – ну просто богиня. А только начинаешь снова это есть – две-три недели, и уже где-то в примерочной свет сверху "не так" падает, и ты такая: 'Какие хр*новые у вас зеркала!'"

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Полякова показала редкое фото до похудения. Артистка отметила: рада, что смогла достичь такой подтянутой формы.

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