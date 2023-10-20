Дорофеева, Никитюк, Полякова и другие. 5 знаменитостей с самыми красивыми ногами в украинском шоу-бизнесе

Звездные красавицы украинского шоу-бизнеса делают все, чтобы их ноги в платьях с разрезами или в мини-шортах выглядели ухоженными. Массажи, обертывания, занятия йогой и стретчингом, силовые нагрузки, увлажнение кожи и многое другое. Естественно, длина ног – генетическая лотерея, а вот то, в каком они состоянии – результат приложенных усилий.

Узнайте в материале OBOZ.UA, кто из отечественных знаменитостей имеет самые красивые, по нашему мнению, ноги. А еще – какие процедуры помогают улучшать их вид.

1. Оля Полякова

Украинская актриса, певица, блоггер и телеведущая Оля Полякова имеет титул "Самые длинные ноги украинского шоу-бизнеса". При общем росте в 180 см длина ее ног составляет 126 см. Звезда во время публичных выступлений любит демонстрировать их: носит ультра-мини и силуэтные наряды. А чтобы те выглядели подтянутыми и сияющими, она использует домашний скраб (овсяные хлопья, кофейная гуща, мед и морская соль), делает RF-лифтинг и лазерное омоложение, а также занимается спортом (бегает и имеет фитнес-тренировки).

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2. Александра Кучеренко

Обладательница титула "Мисс Украина 2016" и украинская журналистка Александра Кучеренко имеет рост 177 см. Она, в отличие от Поляковой, часто прячет ноги за длинными платьями и брючными костюмами. Но когда на своей Instagram-странице публикует фотографии в купальниках или мини, собирает от подписчиков кучу комплиментов. Александра занимается плаванием, а дома танцует или тренируется со спортивными резинками. Для кожи использует маски, пилинги, кремы и растительные масла.

3. Надя Дорофеева (DOROFEEVA)

Рост украинской певицы, актрисы, дизайнера и блогера Нади Дорофеевой – 168,5 см. При этом она имеет длинные и стройные ноги, которыми часто хвастается, когда надевает купальники, мини-юбки, короткие шорты и платья. Держать их в отличной форме помогают силовые нагрузки, бег, фитнес и танцы. Она никогда не пропускает тренировки: занимается как в зале, так и в укрытии.

4. Маша Ефросинина

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина имеет рост 180 см. Она регулярно занимается йогой и силовыми тренировками, поэтому ей удается сохранять красивое и подкачанное тело. В своих Instagram-stories Маша ответила на укоры, будто "ее фигура – результат работы хирургов": "Вопреки стараниям сплетников о моей пластике и еще какую-то х*рь, что обо мне пишут, я могу снова и снова повторять, что внешний вид – это работа, мать ее за ногу! Большая ежедневная кропотливая работа".

5. Леся Никитюк

Украинская телеведущая, журналистка, актриса и блоггер Леся Никитюк имеет рост 180 см, а длину ног – от бедер 110 см. Несмотря на насыщенные графики, артистка находит время на плавание, силовые тренировки, бокс и аэробику. У нее есть миллионы поклонников в Instagram, которых она радует пикантными фотографиями в откровенных платьях и купальниках.

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