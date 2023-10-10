Как выглядели Дорофеева, Кароль, Санина и другие звезды до популярности. Фото тогда и сейчас

Они слышали десятки раз слова вроде "у тебя ничего не получится". Ходили на многочисленные конкурсы талантов, чтобы заявить о себе – и терпели неудачи (или очень медленно продвигались по карьере). Не спали по ночам, потому что создавали неповторимый сценический образ, стиль музыки... Сегодня их знают не только в Украине, но и во всем мире. Миллионы фанатов поют их песни и воспринимают в качестве примера для подражания.

Итак, предлагаем вспомнить, какими были украинские звезды до того, как покорили сцену, и какими стали сейчас. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Тина Король

Украинская певица и актриса Тина Кароль до популярности имела светло-русые волосы, черные брови-ниточки и насыщенный макияж. В свои 14 лет из-за большого количества косметики она выглядела старше, чем сейчас, в 38. Сегодня артистка уже знает, что больше всего ей подходит медово-пшеничный цвет шевелюры, а макияж – нюдовый или с ярко-красной помадой и тонкими стрелками на веках.

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2. Юлия Санина

Украинская певица, автор песен и блоггер Юлия Санина до того, как стать известной, почти не наносила косметику и совсем не красила волосы, а делала разнообразные укладки и прически. Из косметики только слегка наносила румяна и подводила глаза черным карандашом. В целом, ее образы были сдержанными. Когда же она стала лидером группы The Hardkiss, ее стиль кардинально изменился. Теперь Юлия создает дерзкие и яркие образы, которые приятно впечатляют своей оригинальностью.

3. Надя Дорофеева

Пожалуй, все помнят певицу, актрису и дизайнера Надю Дорофееву в период, когда та была в составе группы "Время и Стекло". Рыжеволосая красавица с яркими и смелыми нарядами. Однако в те годы ее уже знали в разных уголках Украины, поэтому вспомним, какой Надя была еще раньше, когда только начинала свой путь. Надя имела светло-рыжие пряди, скромно одевалась и почти не наносила косметику. Сейчас звезда развивает сольный проект под названием DOROFEEVA. На концертах выступает с макияжем с акцентом на глазах, а яркие костюмы и платья, которые носила в начале карьеры, сменила на актуальные топы с брюками и одежду oversize.

4. Даша Астафьева

Украинская модель и певица Даша Астафьева до начала музыкальной карьеры и в составе поп-группы NikitA носила откровенные наряды и часто снималась в фотосессиях обнаженной. Ей нравился стиль ню, который она воспринимала скорее как искусство, а не пошлость. Этот стиль сохраняла вплоть до начала полномасштабной войны России против Украины. 24 февраля 2022 года стало переломным моментом не только в творчестве, но и в образах Астафьевой. Сейчас она предпочитает нюдовый макияж, мешковатые наряды и длинные платья, и лишь изредка может подкрасить губы любимой вишневой помадой.

5. Оля Полякова

Украинская актриса, певица, блоггер и телеведущая Оля Полякова до популярности наносила легкий макияж и надевала скромные наряды, которые подчеркивали стройную фигуру и красивую осанку. Когда же ей удалось пробиться в украинском шоу-бизнесе, стала удивлять публику яркими макияжами и короткими нарядами, акцентирующими внимание на длинных ногах. Отметим, что визитной карточкой артистки долгое время был российский кокошник, однако в 2014 году (с начала российско-украинской войны) она отказалась от этого аксессуара, и вместо него носит корону.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядели Святослав Вакарчук, Тина Кароль и другие украинские звезды, когда были малышами.

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