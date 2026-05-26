Оля Полякова, которая начала строить карьеру за рубежом, взяла себе новое сценическое имя Изольда Рот и объяснила, что оно означает

Исполнительница Оля Полякова поделилась, что нашла способ не оставлять своих украинских фанатов без музыки в тот период, когда будет развивать творческую карьеру за рубежом. Она создала проект The Nogi, в рамках которого взяла себе новое сценическое имя Изольда Рот и будет петь "о наболевшем".

Как подчеркнула артистка, в основу псевдонима легло немецкое слово Rot ("красный"), которое полностью отражает имидж ее альтер эго. Об изменениях в творчестве она рассказала во время прямого эфира.

"Я прекращаю делать музыку для Оли Поляковой в Украине на некоторое время. Но я нашла выход, чтобы вас не оставить без музыки, и оставила вам The Nogi, которые будут петь обо всем наболевшем. И о политике, и о социальных проблемах, и о бытовой истории. В The Nogi будет все то, о чем говорят на кухнях и не могут сказать публично", – отметила звезда.

Оля Полякова отметила, что стоит отделять ее привычный образ поп-певицы от Изольды Рот. Благодаря новому проекту артистка решила выйти за определенные рамки жанра музыки, в котором обычно работает.

"Это не совсем Полякова. У этой артистки есть имя – Изольда Рот. Но рот не тот, что на лице, а rot, что в переводе с немецкого означает "красный". У нее красные волосы, поэтому она Изольда Рот. Она будет петь, будет кого-то хаять, но вам будет нравиться. Эта артистка будет петь о том, о чем не может "попсовая" певица. Попса очень сильно уменьшает перечень тем, о котором можно петь", – объяснила знаменитость.

