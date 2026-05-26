Ботокс, ток и прочее: какие процедуры красоты делает 47-летняя Оля Полякова, которую называют одной из самых эффектных певиц Украины

Украинская певица Оля Полякова, которую часто называют одной из самых эффектных звезд отечественной сцены, откровенно рассказала о процедурах, которые делает для сохранения своей красоты. По словам 47-летней артистки, она колет ботокс и постоянно прибегает к аппаратной косметологии, чтобы выглядеть молодо, но в то же время никогда не меняла черты лица с помощью инъекций.

Видео дня

Знаменитость не скрывает, что все эти процедуры стоят довольно дорого, однако она видит от них положительный результат, поэтому готова тратить деньги. Об этом Полякова рассказала во время общения с фанатами в прямом эфире, запись которого сохранила на своем YouTube-канале.

"Рассказываю вам: я колю ботокс – видите, у меня не двигается лоб. Также колю полинуклеотиды (препараты, повышающие упругость и эластичность кожи. – Ред.). Это все. Гиалурона у меня нет в губах. Я просто крашу их над своим контуром, чтобы сделать больше. Я не колю щеки и не добавляю никаких объемов", – поделилась певица.

Главным секретом своей красоты и молодости Оля Полякова считает аппаратные процедуры. Звезда делает различные лифтинги и микротоковые терапии, чтобы поддерживать тонус кожи и как можно дольше сохранять овал лица без хирургических вмешательств.

"Я делаю RF-лифтинги (подтяжка кожи с помощью радиоволн), SMAS-лифтинги (процедура с использованием ультразвука), микроигольчатые, массажи. Боже, я все делаю, что аппаратное. Оно очень дорого стоит, но я вижу, как это работает. Я выгляжу классно. И очень надеюсь, что буду так выглядеть еще", – сказала знаменитость.

Также Оля Полякова применяет в своем уходе пептиды, которые стимулируют выработку собственного коллагена, повышают упругость кожи и разглаживают морщины. В будущем она также планирует колоть эпиталон.

Все эти косметологические процедуры действительно имеют положительный результат. Оля Полякова входит в топ-5 самых красивых звезд украинского шоу-бизнеса, в том числе и по мнению своих коллег-мужчин. В 2020 году, например, ведущий Владимир Остапчук подчеркивал, что певица очень сексуальна.

Ранее OBOZ.UA писал, что Огневич ответила, как им с Тиной Кароль удается роскошно выглядеть после 40 и нарвалась на хлесткий комментарий от певицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!