Ботокс, ток и прочее: какие процедуры красоты делает 47-летняя Оля Полякова, которую называют одной из самых эффектных певиц Украины
Украинская певица Оля Полякова, которую часто называют одной из самых эффектных звезд отечественной сцены, откровенно рассказала о процедурах, которые делает для сохранения своей красоты. По словам 47-летней артистки, она колет ботокс и постоянно прибегает к аппаратной косметологии, чтобы выглядеть молодо, но в то же время никогда не меняла черты лица с помощью инъекций.
Знаменитость не скрывает, что все эти процедуры стоят довольно дорого, однако она видит от них положительный результат, поэтому готова тратить деньги. Об этом Полякова рассказала во время общения с фанатами в прямом эфире, запись которого сохранила на своем YouTube-канале.
"Рассказываю вам: я колю ботокс – видите, у меня не двигается лоб. Также колю полинуклеотиды (препараты, повышающие упругость и эластичность кожи. – Ред.). Это все. Гиалурона у меня нет в губах. Я просто крашу их над своим контуром, чтобы сделать больше. Я не колю щеки и не добавляю никаких объемов", – поделилась певица.
Главным секретом своей красоты и молодости Оля Полякова считает аппаратные процедуры. Звезда делает различные лифтинги и микротоковые терапии, чтобы поддерживать тонус кожи и как можно дольше сохранять овал лица без хирургических вмешательств.
"Я делаю RF-лифтинги (подтяжка кожи с помощью радиоволн), SMAS-лифтинги (процедура с использованием ультразвука), микроигольчатые, массажи. Боже, я все делаю, что аппаратное. Оно очень дорого стоит, но я вижу, как это работает. Я выгляжу классно. И очень надеюсь, что буду так выглядеть еще", – сказала знаменитость.
Также Оля Полякова применяет в своем уходе пептиды, которые стимулируют выработку собственного коллагена, повышают упругость кожи и разглаживают морщины. В будущем она также планирует колоть эпиталон.
Все эти косметологические процедуры действительно имеют положительный результат. Оля Полякова входит в топ-5 самых красивых звезд украинского шоу-бизнеса, в том числе и по мнению своих коллег-мужчин. В 2020 году, например, ведущий Владимир Остапчук подчеркивал, что певица очень сексуальна.
