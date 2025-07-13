Ольга Мартыновская появилась в компании загадочного мужчины и заинтриговала их статусом: как он выглядит и чем занимается

Ольга Мартыновская больше не скрывает своей личной жизни – недавно судья шоу "МастерШеф" появилась на концерте Дмитрия Монатика в компании мужчины, с которым не стеснялась проявлений чувств. Пара нежно обнималась под сценой, держалась за руки и открыто демонстрировала близость.

Видео дня

В коротком комментарии "Утру в большом городе", записанном на том же концерте, Мартыновская отметила, что пришла на мероприятие с другом. Но на уточняющий вопрос о потенциальном развитии их отношений ответила загадочно: "Посмотрим". На тот момент кулинарка еще не подтвердила официально, с кем именно ее видели журналисты.

Как выяснилось, спутником шеф-повара был киевский ресторатор Руслан Шибаев. Именно с ним, вероятно, у нее уже были отношения, но в феврале пара решила взять паузу. Руслан – успешный бизнесмен, владеющий рядом популярных заведений в центре Киева. Он уже был в браке и имеет детей, сейчас находится в статусе разведенного. Как утверждает ТСН, Мартыновская часто появляется среди приглашенных шефов на событиях, проводимых в ресторанах Шибаева, поэтому романтическая привязанность между ними давно не была секретом.

Ранее Ольга Мартыновская признавалась, что ее бойфренд старше ее на 17 лет и полностью соответствует ее представлениям о партнере. "Он примерно такой, как я себе представляла. Для меня было принципиально важным всегда, чтобы мой избранник был высокого роста, потому что у меня рост 173 см. Просто я рядом с мужчинами, которые ниже меня, чувствую себя динозавром или гигантом, мне некомфортно. Я верю в любовь между парами любого роста, но у каждого из нас свои тараканы в голове. Еще он должен быть старше меня, потому что я уже мама для Веры и не хочу быть мамой для кого-то другого", – делилась она.

Напомним, в феврале Мартыновская неожиданно рассказала о разрыве с любимым буквально за несколько дней до Дня святого Валентина. В своем Instagram она пошутила над болезненной ситуацией: "Когда вы вчера разошлись с парнем, а уже утром нужно снимать ролик ко Дню, бл*ть, влюбленных". Впоследствии она добавила, что ей даже пришлось выговориться оператору, потому что "до психолога еще не дошла".

Несмотря на открытость в общении с фанатами, Мартыновская не спешит афишировать личную жизнь в соцсетях. По ее словам, она ничего не скрывает в реальности, но не считает нужным выкладывать все публично. Поэтому фотографии с концерта стали первым подтверждением того, что пара решила дать второй шанс своим чувствам.

В 2015 году Мартыновская вышла замуж за Ивана Кобца, а уже через год родила дочь Веру. Однако в 2020-м брак завершился разводом. Несмотря на это, Ольга подчеркивает, что с бывшим мужем сохранились хорошие отношения, а дочь продолжает общаться с отцом.

Ранее OBOZ.UA писал, что участник "МастерШеф" рассказал, что происходит за кулисами шоу. По словам блогера, ему было морально сложно сниматься в программе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!